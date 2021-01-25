Ереван получил 100 новых автобусов ГАЗель City

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В Ереван в рамках транспортной реформы города прибыла первая партия из 100 автобусов малого класса ГАЗ-A68R52 City.

Эта модель, впервые представленная на выставке Comtrans 2019 и являющаяся развитием линейки каркасных мини-автобусов на шасси ГАЗель-NEXT, отвечает требованиями программы «Доступная среда»: в средней части автобус имеет низкопольную площадку, широкую 2-створчатую дверь и откидную аппарель для въезда колясок.

Такие автобусы в 2020 г. уже начали эксплуатироваться в различных регионах России: Санкт-Петербурге, Московской, Саратовской, Ярославской областях, Севастополе и др.

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Мини-автобус имеет паспортную вместимость 22 пассажира, 17 кресел (3 из них откидные). Для комфорта пассажиров автобус оборудован регулируемой пневматической задней подвеской, системой климат-контроля, информационными табло.

В январе и феврале в Ереван будут доставлены следующие партии из 30 и 40 автобусов этой модели.