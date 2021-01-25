ОМК пополнила товарную линейку плоскоовальными трубами

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Альметьевский трубный завод Объединенной металлургической компании (АО «АТЗ», Татарстан, один из производственных центров бизнес-единицы «ОМК Стальной Спектр») освоил производство плоскоовальных холоднокатаных труб. Благодаря уникальным характеристикам — малому весу и высокой прочности — такие трубы применяются в машиностроении, изготовлении хозяйственных инструментов, радиаторов, строительстве, изготовлении легких металлоконструкций и мебели.

На предприятии уже произвели и отгрузили потребителям первую партию типоразмером 30×15 мм с толщиной стенки 1,2 мм (А 30×15×1,2-В-08пс ХК ГОСТ 8644-68). Дальнейшее освоение типоразмеров планируется под конкретные заказы. Оснастка для производства новой продукции была изготовлена на собственных мощностях предприятия.

Исходя из пожеланий потребителей на заводе организовали консервационный участок для защиты новой продукции от коррозии. В зависимости от требований клиента для консервации могут применяться отработанные масла И20, консервационное масло «Лукойл Инсо ACF S2», смазочно-охлаждающие жидкости «Лукойл Фрео 3000».

«Сегодня на рынке металлопроката плоскоовальные трубы предлагают далеко не все производители, а спрос на них достаточно высок. Поэтому мы расширяем нашу товарную линейку, предлагая нашим партнерам новый высококачественный продукт», — отметил руководитель бизнес-единицы «ОМК Стальной Спектр» Роман Рыбалов.