Молочный комплекс на 600 голов открылся в колхозе «Красногорский» Оренбургской области

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В селе Новочеркасском Саракташского района возведены 2 коровника на 300 голов каждый, молочный зал, смонтированы системы поения, вентиляции, навозоудаления.

Новая ферма введена в эксплуатацию в декабре прошлого года. Суточный надой на 1 корову составляет 15 литров молока в сутки. В ближайшее время в хозяйстве планируют достичь надоя до 20 литров в сутки и довести производство молоко до 10 тонн в сутки.

Год назад на предприятии был открыт молочный комплекс на 400 голов КРС.

В планах еще один проект — строительство молочного комбината «Красногорский». Проект предусматривает производство пастеризованного молока, кисломолочных продуктов (ряженка, кефир, йогурт, сметана, творог), мороженого, сливочного масла.