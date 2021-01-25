На «Уральских локомотивах» приступили к опытной сборке узлов нового грузового электровоза 2ЭС6А

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На заводе «Уральские локомотивы» для нового электровоза с отечественным асинхронным двигателем 2ЭС6А проведена опытная сборка колесно-моторного блока (КМБ) — важнейшего узла ходовой части локомотива, состоящего из тягового электродвигателя, зубчатой передачи и колёсной пары. КМБ предназначен для трансляции тяговой мощности (крутящего момента) электродвигателя и весовой нагрузки локомотива на колёсную пару.

По сравнению с уже выпускаемым на заводе подвижным составом, элементы колесно-моторного блока нового электровоза 2ЭС6А отличаются более совершенной конструкцией и применением принципиально новых решений при их создании. Так, корпус моторно-осевых подшипников — разъемный, что позволяет при расформировании колесной пары высвободить подшипник, чтобы минимизировать повреждаемость оси. Также это дает возможность выполнять осмотр подшипника, состояние его тел качения, внутреннего и наружного кольца и помогает оперативно продлевать ресурс колесной пары. Конструкторы заложили в 2ЭС6А ресурс 1,8 млн километров пробега, что на 50% выше, чем у локомотива серии 2ЭС6.

Новый отечественный асинхронный двигатель, который будет применяться в локомотиве, намного легче двигателей электровозов 2ЭС6 и 2ЭС10, что повышает эксплуатационные характеристики нового локомотива, снижает его воздействие на путь, уменьшает износ бандажа и увеличивает межремонтные пробеги.Двигатель — бескорпусного исполнения, его магнитопровод является частью несущей конструкции и не может быть демонтирован. Это облегчает и упрощает обслуживание электровоза. В конструкции также применены зубчатые колеса высокой точности с цементацией из легированной стали 20Х2Н4А, что будет способствовать увеличению их ресурса.

Опытная сборка выявляет «узкие места», которые могли быть не учтены при разработке. Специалисты «Уральских локомотивов» и компании-разработчика асинхронного двигателя — «Тяговые компоненты» (входит в холдинг Синара-Транспортные Машины) определили необходимые улучшения в плане конструкции КМБ и технологичности его сборки. В рамках проводимых мероприятий были проверены технические решения: собираемость и пятно контакта зубчатой передачи, ее геометрия и собираемость кожухов. По итогам опытной сборки будет откорректирована конструкторская документация.

«Благодаря опытной сборке, к моменту комплектации первого номера нового электровоза 2ЭС6А специалисты завода уже будут иметь необходимый опыт и устранят выявленные недочеты конструкции. Следующим этапом станет опытная сборка тележки. В настоящее время разрабатывается конструкторская документация на раму тележки, которая будет проверена на свариваемость, собираемость, также отрабатывается технология сварки. Опытный образец принципиально нового локомотива 2ЭС6А планируется представить в декабре 2021 года», — отметил генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи.