Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые заводы и цеха

В Саратове запущено импортозамещающее производство хлорида магния и биоразлагаемых моющих средств

 © minpromtorg.gov.ru

В воскресение, 24 января 2021 г., на площадке ООО «Научно-исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и биотехнологий» состоялось торжественное открытие опытно-промышленного производства хлорида магния и биоразлагаемых бытовых моющих средств с антисептическим эффектом.

За период с 2017 года Минпромторгом России организации была предоставлена субсидия в размере 171,4 млн руб.

Запуск нового производства хлорида магния позволит заместить импорт из Франции и Китая. В составе опытно-промышленного производства ООО «НИИТОНХиБТ» две технологические линии. Одна позволяет выпускать хлорид магния фармакопейного качества для применения его в производстве лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в производстве противовоспалительных, болеутоляющих, иммунотропных средств. Также хлорид магния применяется в пищевой промышленности как эмульгатор и компонент рассолов для консервации.

Вторая предназначена для производства целого спектра продукции бытовой химии: жидкого мыла, моющих и чистящих средств. Отличительной особенностью этих средств является содержание антисептического компонента, уничтожающего вирусы и бактерии. Вся линейка моющих средств изготавливается на основе природного сырья: кокосового и пальмового масел, олеиновой кислоты, глицерина, натуральных отдушек. После использования все компоненты легко разлагаются под действием факторов окружающей среды и не наносят вреда окружающей среде.
Источник: https://minpromtorg.gov.ru/press-ce...dushhego_rynka_pishhevyh_tehnologiy

Саратов, НИИТОНХиБТ, импортозамещение
  • Alex M Alex M
    26.01.2101:41:47

    После использования все компоненты легко разлагаются под действием факторов окружающей среды и не наносят вреда окружающей среде

    За это плюс размером с пятиэтажный дом! Буду охотиться за такими средствами, а если еще порошок для машинки автомат придумают — я их покупатель навеки. Под какой торговой будут выпускать? И какие из отечественных уже есть, которые являются биоразлагаемыми?

    #1223240
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,