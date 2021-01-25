В Саратове запущено импортозамещающее производство хлорида магния и биоразлагаемых моющих средств

© minpromtorg.gov.ru

В воскресение, 24 января 2021 г., на площадке ООО «Научно-исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и биотехнологий» состоялось торжественное открытие опытно-промышленного производства хлорида магния и биоразлагаемых бытовых моющих средств с антисептическим эффектом.

За период с 2017 года Минпромторгом России организации была предоставлена субсидия в размере 171,4 млн руб.

Запуск нового производства хлорида магния позволит заместить импорт из Франции и Китая. В составе опытно-промышленного производства ООО «НИИТОНХиБТ» две технологические линии. Одна позволяет выпускать хлорид магния фармакопейного качества для применения его в производстве лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в производстве противовоспалительных, болеутоляющих, иммунотропных средств. Также хлорид магния применяется в пищевой промышленности как эмульгатор и компонент рассолов для консервации.

Вторая предназначена для производства целого спектра продукции бытовой химии: жидкого мыла, моющих и чистящих средств. Отличительной особенностью этих средств является содержание антисептического компонента, уничтожающего вирусы и бактерии. Вся линейка моющих средств изготавливается на основе природного сырья: кокосового и пальмового масел, олеиновой кислоты, глицерина, натуральных отдушек. После использования все компоненты легко разлагаются под действием факторов окружающей среды и не наносят вреда окружающей среде.