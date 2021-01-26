В Челябинске открыли обновленный аэропорт

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В Челябинске состоялось открытие обновленного аэропорта имени Игоря Курчатова — выдающегося физика-ядерщика, посвятившего свою жизнь науке и атомной отрасли, уроженца Южного Урала.

Аэропорт готов принять — минимум 2,5 млн пассажиров.

Аэропорт не просто назван в честь Курчатова, здесь все сегодня связано с его именем, именами других ученых, которые посвятили свою жизнь науке. В частности, на одну из стен была нанесена копия расшифровки секретной записи, которую когда-то сделал выдающийся ученый из Челябинской области.

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Все в обновленном аэропорту связано с атомной промышленностью. Даже новый логотип воздушной гавани теперь объединяет самолет и очертания атома.

Стены аэропорта превратили в интерактивные учебники. Воспользовавшись мобильным телефоном или планшетом, можно познакомиться с историей атомной отрасли и биографией Игоря Курчатова. Необходимо просто навести камеру гаджета на стену.

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Появилось в аэропорту и еще одно умное пространство — кинозал. Здесь пассажиры в ожидании рейса могут посмотреть познавательные ролики, также рассказывающие биографию Игоря Курчатова, историю атомной отрасли и авиации.

© 1obl.ru

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© s.ura.news

© s.ura.news

© s.ura.news

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На самой высокой точке аэропорта увековечена самая известная цитата Игоря Курчатова: «Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке великой страны».

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