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Авиация

В Челябинске открыли обновленный аэропорт

 © cdn.ren.tv

В Челябинске состоялось открытие обновленного аэропорта имени Игоря Курчатова — выдающегося физика-ядерщика, посвятившего свою жизнь науке и атомной отрасли, уроженца Южного Урала.

Аэропорт готов принять — минимум 2,5 млн пассажиров.

Аэропорт не просто назван в честь Курчатова, здесь все сегодня связано с его именем, именами других ученых, которые посвятили свою жизнь науке. В частности, на одну из стен была нанесена копия расшифровки секретной записи, которую когда-то сделал выдающийся ученый из Челябинской области.

 © gubernator74.ru

Все в обновленном аэропорту связано с атомной промышленностью. Даже новый логотип воздушной гавани теперь объединяет самолет и очертания атома.

Стены аэропорта превратили в интерактивные учебники. Воспользовавшись мобильным телефоном или планшетом, можно познакомиться с историей атомной отрасли и биографией Игоря Курчатова. Необходимо просто навести камеру гаджета на стену.

 © 1obl.ru

Появилось в аэропорту и еще одно умное пространство — кинозал. Здесь пассажиры в ожидании рейса могут посмотреть познавательные ролики, также рассказывающие биографию Игоря Курчатова, историю атомной отрасли и авиации.

 © 1obl.ru

 © 1obl.ru

 © s.ura.news

 © s.ura.news

 © s.ura.news

 © www.1obl.ru

 © www.1obl.ru

На самой высокой точке аэропорта увековечена самая известная цитата Игоря Курчатова: «Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке великой страны».

https://ura.new...news/1052468731

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Челябинская область, аэропорты России
  • Нет аватара burovik
    26.01.2115:12:03

    Аэропорту плюс, а оформлению два плюса, побольше бы таких реализаций на новых объектах.

    #1223275
  • Нет аватара siberia2012
    26.01.2116:29:56

    Вот это хорошо. Это не памятники предателям солженициным ставить.

    Меня только всегда смущает, когда пишут имя без отчества. Как-то неловко себя чувствуешь. Разве это в нашей традиции? Вот на Западе да, кто обащлся с западными или в научных статьях, там обычно отчества нет.

    #1223279
  • Alex M Alex M
    26.01.2116:33:05

    Классное оформление, вот что такое «нескучные обои»    

    #1223281
  • Seriomilander Seriomilander
    26.01.2116:49:29

    «Важный день для аэропорта, хоть он фактически начал работать в конце 2019 года, но сегодня особая веха в его жизни. Мы открываем аэропорт в обновленном стиле. До строительства нового терминала мы испытывали некоторые сложности в развитии авиаперевозок в регионе, сегодня аэропорт готов принимать минимум 2,5 млн пассажиров в год, его возможности увеличились в несколько раз. Мы продолжаем и, надеюсь, в мае завершим реновацию международного терминала"

    https://tass.ru...l-news/10546503

    Отредактировано: Seriomilander~16:49 26.01.21
    #1223284
  • Анатолий Райд Анатолий Райд
    26.01.2118:05:47

    слово Советов недописали. Я сам не за ссср, но это будет очередным поводом для любителей ссср в придачу к задрапированному мавзолею.

    #1223296
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