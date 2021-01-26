В Химках Московской области запущена новая развязка
26 января в подмосковных Химках открыто движение транспорта по развязке на пересечении федеральной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина.
Новая транспортная развязка соединила «старые» и «новые» Химки, разделённые Ленинградским шоссе и Октябрьской железной дорогой. Благодаря реализации проекта будет обеспечена транспортная доступность промышленной части города. Кроме того, должна разгрузиться развязка на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта.
Протяженность основного хода дороги составляет 800 метров, длина путепровода — 158 метров. Общая площадь развязки составляет около 40 тысяч м2. Количество полос движения — от двух до пяти, а скорость по новой развязке составит до 70 километров в час.
Также проведена реконструкция трех улиц. По новой дороге можно будет проезжать через Ленинградское шоссе всего за 15 минут: раньше, чтобы добраться из одной части города в другую в час пик, требовалось не меньше часа.
Контракт на строительство объекта заключили в конце 2019 года. Строительстов вела компания «Стройтрансгаз». Объём финансирования составил 2,4 млрд рублей.
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