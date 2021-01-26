В Химках Московской области запущена новая развязка

© cdnimg.rg.ru

26 января в подмосковных Химках открыто движение транспорта по развязке на пересечении федеральной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина.

Новая транспортная развязка соединила «старые» и «новые» Химки, разделённые Ленинградским шоссе и Октябрьской железной дорогой. Благодаря реализации проекта будет обеспечена транспортная доступность промышленной части города. Кроме того, должна разгрузиться развязка на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта.

Протяженность основного хода дороги составляет 800 метров, длина путепровода — 158 метров. Общая площадь развязки составляет около 40 тысяч м2. Количество полос движения — от двух до пяти, а скорость по новой развязке составит до 70 километров в час.

© mcdn.tvzvezda.ru

Также проведена реконструкция трех улиц. По новой дороге можно будет проезжать через Ленинградское шоссе всего за 15 минут: раньше, чтобы добраться из одной части города в другую в час пик, требовалось не меньше часа.

Контракт на строительство объекта заключили в конце 2019 года. Строительстов вела компания «Стройтрансгаз». Объём финансирования составил 2,4 млрд рублей.

© b1.mskagency.ru

© avtovzglyad.ru

© avatars.mds.yandex.net