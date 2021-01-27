В больницы и поликлиники Карелии поступил 21 автомобиль

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Медицинские организации, в том числе центральные районные больницы, получили 6 автомобилей «Лада Гранта», 7 автомобилей «Лада 4×4» («Нива») и 8 автомобилей «УАЗ Патриот», поставленных в Карелию за счет средств федерального бюджета.

Новая техника будет использоваться для доставки пациентов к месту лечения, доставки медицинских работников к пациентам при обслуживания вызовов на дому, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов жителям отдаленных районов.

Так, например, автомобили, поступившие в Межрайонную больницу № 1 (Костомукша), будут задействованы в Муезерском районе для выездной работы в отдаленных населенных пунктах. В Лоухах новая машина будет доставлять тесты на коронавирус в петрозаводскую лабораторию, а также будет задействована на обслуживании вызовов. В Сортавальской, Беломорской, Калевальской и Олонецкой ЦРБ автомобили переданы для нужд поликлиник, в том числе участковой службы.

Автомобильный транспорт поступил в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. До конца года автопарк медицинских организаций пополнится еще 41 автомашиной.