Компания «ССТэнергомонтаж» начала поставки взрывозащищенного оборудования

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Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» — отечественный разработчик и поставщик комплексных решений для различных отраслей промышленности. Она входит в группу компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), которая удерживает одну из лидирующих позиций в области производства нагревательных кабелей и систем обогрева промышленного и бытового назначения не только в России, но и в мире: по итогам 2019 го­да ГК «ССТ» занимала второе место в глобальном рейтинге производителей нагревательных кабелей.

В 2020 году «ССТэнергомонтаж» расширила ассортимент своей продукции и вывела на рынок новую линейку взрывозащищенного оборудования (ВЗО): оболочки, соединительные коробки, шкафы управления.

Взрывозащищенным называют оборудование, предусматривающее наличие конструктивных мер, позволяющих устранить или затруднить возможность воспламенения окружающей его взрывоопасной среды в процессе эксплуатации. Основное назначение ВЗО — исключить воспламенение, что, в свою очередь, позволит избежать взрыва горючей смеси (газа, пыли). ВЗО востребовано в тех отраслях промышленности, где есть взрывоопасные зоны. Они имеются на предприятиях, специализирующихся на добыче, переработке и транспортировке нефти и газа, а также угольной отрасли, электроэнергетики, металлургической, химической и оборонной промышленности. Кроме того, спрос на современное взрывозащищенное оборудование есть и на предприятиях судостроения, фармацевтических и пищевых.

Производство новой линейки взрывозащищенной продукции позволило «ССТэнергомонтаж» не только существенно повысить конкурентоспособность, но и внести значительный вклад в развитие программы импортозамещения, удовлетворить потребность многих компаний в качественном взрывозащищенном оборудовании и снизить в целом стоимость системы кабельного обогрева для заказчиков.

Ассортимент взрывозащищенного оборудования, представленного компанией «ССТэнергомонтаж», разнообразен и слишком велик для формата журнальной статьи. Так что рассмотрим подробно только соединительные коробки.

В зависимости от материала, используемого для изготовления коробок, а также условий эксплуатации всю продукцию этого модельного ряда можно поделить на три основные группы: взрывозащищенные соединительные коробки ATBD из алюминиево‑кремниевого сплава, коробки РТВ из стеклоармированного пластика, а также коробки из листовой стали серий STBE и SSTBE.

Взрывозащищенные соединительные коробки ATBD

Коробки из алюминиево‑кремниевого сплава можно использовать во взрывоопасных зонах предприятий химической, газовой, нефтяной и других отраслей промышленности, а также на поверхности рудников и шахт и в их наземных строениях, где существует риск скопления газа или пыли. Такие места классифицируются как зона 1 (Ga или Gb) и зона 21 (Da или Db) в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.

Взрывозащищенные соединительные коробки ATBD (рис. 1) применяются в составе систем канализации электроэнергии для соединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с медными и алюминиевыми жилами в электрических цепях переменного и постоянного тока, подключения кабелей передачи данных и сигналов управления, а также для подключения полевых измерительных элементов и исполнительных устройств к системам управления при создании инженерных сетей, их модернизации и ремонте. Кроме того, они используются для подключения электрической питающей сети и соединения между собой саморегулирующих электрических нагревательных лент и нагревательных кабелей различных типов.

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Рис. 1. Взрывозащищенная соединительная коробка серии ATBD из кремниево‑алюминиевого сплава

В конструкции соединительных коробок серии ATBD применяются такие взрывозащищенные компоненты, как корпус c крышкой из алюминиево‑кремниевого сплава АК7, обеспечивающий взрывозащиту вида «d» («взрывонепроницаемая оболочка»); клеммные зажимы пружинного или винтового ти­па; кабельные вводы, фитинги, заглушки; кольца или шины для заземления брони.

Преимущества взрывозащищенных коробок из алюминиево‑кремниевого сплава серии ATBD:— широкий выбор по габаритам — представлено 18 типоразмеров;- материал и конструкция корпуса гарантируют высокую механическую прочность и термостойкость;- устойчивость к воздействию агрессивных сред благодаря наличию порошковой окраски;- облегченный монтаж на объекте — предусмотрен комплект невыпадающего крепежа из нержавеющей стали, а также петли (рис. 2);- широкие возможности для подключения кабелей различного диаметра, а также брони любого типа;- долгий срок службы — 25 лет.

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Рис. 2. Для простого монтажа в конструкции коробок ATBD предусмотрены петли и комплект невыпадающего крепежа

Взрывозащищенные соединительные коробки РТВ

Коробки серии РТВ из стеклоармированного пластика (рис. 3) востребованы при наружном монтаже, а также во взрывоопасных зонах внутри помещений на предприятиях нефтегазовой, химической, фармацевтической, целлюлозно-бумажной, металлургической и других отраслей промышленности, в том числе на судах и других плавучих сооружениях, морских стационарных платформах.

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Рис. 3. Соединительная коробка серии РТВ из стеклоармированного пластика

Такие коробки используют в составе систем электрообогрева для следующих задач: подключения саморегулирующихся электрических нагревательных лент и кабелей к электрической питающей се­ти; соединения саморегулирующихся электрических нагревательных лент и кабелей между собой; подключения к питающей сети электрических нагревательных кабелей постоянной мощности, нагревательных кабелей с минеральной изоляцией, нагревательных кабелей в металлической оболочке, трехфазных электрических нагревательных кабелей. Также коробки РТВ из стеклоармированного пластика применяют в составе систем канализации электроэнергии для соединения и разветвления кабелей в электрических цепях переменного и постоянного то­ка, подключения кабелей передачи данных и сигналов управления, для подключения полевых измерительных элементов (различного рода датчиков) и исполнительных устройств к системам управления при создании инженерных сетей, их модернизации и ремонте.

Конструкция коробок РТВ предусматривает применение следующих взрывозащищенных элементов: корпуса c крышкой из GRP-пластика, которые крепятся невыпадающими винтами из нержавеющей стали; клеммных зажимов пружинного или винтового типа; кабельных вводов, фитингов, заглушек; колец или шин для заземления брони.

Преимущества соединительных коробок серии РТВ:— возможность использования в агрессивных средах, а также любых климатических зонах;- 18 типоразмеров позволяют выбрать изделия для решения различных задач, а кроме того, возможно изготовление коробки на заказ в соответствии с требованиями заказчика;- широкие возможности для подключения кабелей различного диаметра;- срок службы коробок серии РТВ, как и всех новых взрывозащищенных коробок производства «ССТэнергомонтаж», составляет 25 лет.

Взрывозащищенные соединительные коробки из стали серий STBE и SSTBE

Для производства изделий серии STBE используется конструкционная окрашенная сталь. Коробки серии SSTBE изготовлены из нержавеющей стали марки AISI316L (рис. 4).

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Рис. 4. Соединительная коробка из нержавеющей стали

Область применения стальных коробок практически такая же, как у пластиковых серии РТB. Стальные коробки тоже используются при наружном монтаже, а также внутри помещений — во взрывоопасных зонах на предприятиях нефтегазовой, химической, фармацевтической, целлюлозно-бумажной, металлургической и других отраслей промышленности, в том числе на судах и других плавучих сооружениях, морских стационарных платформах. Можно сказать, что пластиковые и стальные коробки являются «взаимозаменяемыми» и по задачам, для которых их применяют. Коробки серий STBE и SSTBE тоже могут применяться в составе систем электрообогрева для подключения саморегулирующихся электрических нагревательных лент и кабелей к электрической питающей сети; для соединения саморегулирующихся электрических нагревательных лент и кабелей между собой; для подключения к питающей се­ти электрических нагревательных кабелей постоянной мощности, нагревательных кабелей с минеральной изоляцией, нагревательных кабелей в металлической оболочке, трехфазных электрических нагревательных кабелей. Их используют при канализации электроэнергии для соединения и разветвления кабелей в электрических цепях переменного и постоянного тока, подключения кабелей передачи данных и сигналов управления, а также для подключения полевых измерительных элементов (различного рода датчиков) и исполнительных устройств к системам управления при создании инженерных сетей, их модернизации и ремонте.

У стальных соединительных коробок серий STBE и SSTBE следующие взрывозащищенные элементы: корпус c крышкой с соединением на петлях крепятся невыпадающими винтами из нержавеющей стали; клеммные зажимы пружинного или винтового типа; кабельные вводы, фитинги, заглушки; кольца или шины для заземления брони.

При всем сходстве сфер применения и конструктивных решений коробок серий РТВ, STBE и SSTBE как у стеклоармированного пластика, так и нержавеющей стали есть свои сильные стороны, которые необходимо учитывать при выборе изделий для конкретного объекта. О преимуществах коробок из стеклоармированного пластика мы уже говорили. Теперь перечислим преимущества соединительных коробок из стали STBE и SSTBE:— надежность конструкции;- применение петлевого соединения крышки к корпусу коробки обеспечивает удобство монтажа коробок на объектах;- корпуса имеют высокую прочность, обладают отличной химической, термической и коррозионной стойкостью, не требуют непосредственного заземления брони кабеля;- коробки из нержавеющей стали обладают повышенной устойчивостью к воздействию климатических факторов, что обуславливает их предпочтительное размещение на морских платформах и в зонах морского климата;- большой выбор типоразмеров — 17 разновидностей; возможно изготовление коробки в соответствии с требованиями заказчика;- широкий диапазон подключаемых кабелей;- коробки моделей STBE могут быть окрашены в цвет из палитры RAL в соответствии с требованиями заказчика;- срок службы 25 лет, как и у всех новых коробок производства «ССТ­энергомонтаж».

Добавим, что диапазон рабочих температур окружающей среды для всех представленных видов соединительных коробок составляет от -60 до +55 °C, то есть они будут надежно служить в самых холодных широтах.

Преимущества новых соединительных коробок

Все типы новых коробок от компании «ССТэнергомонтаж» могут быть изготовлены с дополнительной защитой вида «ia» — «Искробезопасная электрическая цепь». В их составе используются кабельные вводы мировых лидеров рынка, что гарантирует высочайшее качество коммутации. Специальный комплект невыпадающего крепежа, изготовленного из нержавеющей стали, облегчает монтаж коробок на объекте. При нормальных климатических условиях (по ГОСТ 15543.1-89) соединительные коробки не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека, и не оказывают вредного влияния на него при непосредственном контакте.

Высокое качество применяемых компонентов обеспечивает длительный, 25‑летний, срок службы. Производитель дает гарантию на продукцию 2 года. Вся продукция компании «ССТэнергомонтаж» проходит строжайший контроль качества на всех этапах производства. Производственные мощности находятся в России, что исключает зависимость от поставок из-за рубежа, поэтому компания гарантирует поставку продукции в соответствии с условиями контрактов.

Современное оборудование, которым оснащено производство ГК «ССТ», обеспечивает точность изготовления каждой детали. Продукция полностью соответствует требованиям технических регламентов, действующих на территории Таможенного союза: — ТР ТС 012/2011 (Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»);- ТР ТС 004/2011 («О безопасности низковольтного оборудования»);- ТР ТС 020/2011 («Электромагнитная совместимость технических средств»).

Кроме того, новая линейка взрывозащищенных соединительных коробок соответствует требованиям Правил устройства электроустановок «ПУЭ. Глава 7.3», а также международным стандартам АТЕХ и IECEx.

Компания не собирается останавливаться на достигнутом и в ближайшие несколько лет планирует постепенное расширение линейки взрывозащищенного электрооборудования.