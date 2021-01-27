Парк карьерной техники Лебединского ГОКа пополнился новым экскаватором ЭКГ-20

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В карьере Лебединского горно-обогатительного комбината (Липецкая обл.,входит в Металлоинвест приступил к работе новый экскаватор ЭКГ-20 с объёмом ковша 20 м3. Современная производственная машина приобретена в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по модернизации горнотранспортного комплекса.

Новый ЭКГ-20 прост в управлении и обладает высокой манёвренностью. Работа техники контролируется электронной системой управления, все данные выводятся на информационную панель в кабине. Машинист может отслеживать вес перемещаемого груза, траекторию его движения, исправность основных систем, узлов и механизмов. Для обеспечения безопасного ведения погрузочных работ на экскаваторе установлена внешняя система видеонаблюдения. Кабина оснащена системой очистки воздуха и климат-контролем.

«На сегодняшний день в карьере комбината это шестой экскаватор подобного класса, — отметил главный инженер рудоуправления Лебединского ГОКа Андрей Титов. — В связке с большегрузными самосвалами грузоподъемностью 220-тонн они образуют высокоэффективные комплексы по транспортировке горной массы».

Компания «Металлоинвест» в рамках программы по модернизации горнотранспортного комплекса регулярно пополняет парк карьерной техники Лебединского ГОКа и Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева современным, высокотехнологичным и экологичным оборудованием.