Монгольское предприятие «Эрдэнэт» закупило еще два экскватора производства ИЗ-КАРТЭКС

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На два экскаватора ЭКГ-12К, изготовленные петербургским ИЗ-КАРТЭКС (входит в Группу УЗТМ-КАРТЭКС). Монгольская компания приобрела новые машины российского производства в рамках реализации программы по развитию предприятия.

В настоящее время «Эрдэнэт» эксплуатирует 11 машин разных моделей, изготовленных ИЗ-КАРТЭКС.

«Эрдэнэт», ведущая государственная компания Монголии по добыче и переработке медно-молибденовой руды, активно переоснащает производство. Только за прошлый год общий объем инвестиций составил около 245 млн долларов.

В рамках инвестпрограммы ИЗ-КАРТЭКС с 2018 года поставил «Эрдэнэт» четыре экскаватора ЭКГ-12К: первый — в 2018 году, второй — в 2019 году, еще две машины введены в эксплуатацию в декабре прошлого года. По словам начальника рудника открытых работ ПГС «Предприятие Эрдэнэт» Б. Отгондаваа, решение в пользу экскаваторов производства ИЗ-КАРТЭКС было принято в связи с тем, что они наиболее адаптированы к горным работам на монгольском предприятии.

«Работой экскаваторов ИЗ-КАРТЭКС мы довольны. Машины просты в эксплуатации, надежны. От новых экскаваторов ожидаем в первую очередь устойчивой работы, а также высокой производительности», — отмечает главный инженер рудника открытых работ ПГС «Предприятие Эрдэнэт» Д. Уламмандах.