НЭВЗ завершил контракт на поставку тяговых агрегатов НП1 Стойленскому ГОКу

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Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») изготовил и передал тяговый агрегат переменного тока НП1 № 100 Стойленскому горно-обогатительному комбинату (Старый Оскол Белгородской области). Завод завершил выполнение договора на поставку 2 тяговых агрегатов НП1, подписанного в мае 2020 года, сообщается в пресс-релизе предприятия.

НП1 состоит из трёх тяговых единиц — электровозной секции и двух моторных думпкаров. Кузов электровоза имеет центральную кабину, которая выполнена с учётом современных эргономических и эстетических требований и оборудована системой кондиционирования. Для улучшения обзора боковые стенки кабины выступают за боковые стенки кузова.

НП1 оборудован 2 асимметричными центральными и 4 боковыми токоприёмниками."Локомотивы НП1 отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к эксплуатации техники в условиях открытых горных выработок, эффективно работают в сложнейших климатических условиях и при повышенной запыленности. Они обладают большой тяговой мощностью — 7600 кВт, высокой скоростью, оснащены четырьмя системами торможения, что повышает безопасность управления", — отмечается в сообщении.

Тяговые агрегаты НП1 выпускаются на НЭВЗе с 2004 года. Они работают на горно-обогатительных комбинатах и угольных разрезах России, Казахстана и Украины. В 2020 году для разных заказчиков НЭВЗ изготовил 6 тяговых агрегатов НП1.Как сообщал Gudok.ru, в октябре минувшего года НЭВЗ внедрил систему мониторинга работы транспорта. В перспективе её планируется развить до интеллектуальной системы управления транспортом.