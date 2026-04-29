Ростсельмаш ведет масштабный проект по созданию нового экспериментального цеха. В апреле завершился первый этап, в рамках которого заработал сборочный участок.

Новый цех, расположенный на территории в 12 000 квадратных метров, оснащается в соответствии с актуальными производственными стандартами. Он станет передовым эргономичным пространством для изготовления перспективных агромашин.

На текущий момент основные строительно-монтажные работы завершены. Уже выполнены: прокладка новой магистрали водоснабжения, систем водоотведения и ливневой канализации; монтаж системы подачи сжатого воздуха с готовыми технологическими выводами; благоустройство прилегающей территории, включая ямочный ремонт асфальтового покрытия для обеспечения беспрепятственного логистического доступа. Пол выполнен из армированного бетона с упрочняющим топпингом, подтвердившим свою эффективность на других площадках компании.

Проект предусматривает также развитую инфраструктуру для персонала. Административно-бытовой комплекс (АБК) спроектирован с акцентом на создание комфортных условий. Для сотрудников созданы современные санитарно-бытовые помещения, включая душевые, гардеробные и полностью оборудованную комнату приема пищи.

Согласно планам предприятия, запуск нового экспериментального цеха осуществляется поэтапно. Первым на новую площадку переезжает участок сборки перспективных агромашин, разрабатываемых с нуля. Сегодня здесь, в рамках программы НИОКР, ведется монтаж зерноуборочных комбайнов, которым ближайшим летом предстоит выйти в поля на испытания. Также на площадке будут собираться тракторы и другая техника.

Дальнейшие этапы переезда запланированы на 2026-2027 годы.