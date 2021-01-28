Кингисеппский машавод заложил шесть килей обстановочных судов проекта 3050.1

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Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) заложил шесть килей обстановочных судов и изготовил шесть стапелей под корпуса обстановочных судов проекта 3050.1 по заказу ФКУ «Речводпуть».

Технологически корпуса судов разделены на четыре блока.

«Идет сварка, сборка и монтаж обшивки 2-го и 3-го блоков, осуществляется установка силового каркаса. Для 1-го и 4-го блоков ведется резка металла. Изготавливается палубное оборудование: первые клюзы, вьюшки, роульсы и кнехты будут готовы через 2 месяца. Кроме этого, проводится согласование и закупка необходимого оборудования, в том числе дизель-редукторного агрегата ЯМЗ-536DMT140», — рассказал главный конструктор ООО «КМЗ» Андрей Сычев.

Авторский надзор проекта осуществляет ГК «Р-ФЛОТ».

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Проект обстановочного судна выполнен ООО «ГЦКБ Речфлота», которое входит в ГК «Р-ФЛОТ».

Основные характеристики судна проекта 3050.1А: длина габаритная — 27,60 м, ширина габаритная — 4,35 м, высота борта м — 1,50 м, осадка по КВЛ — 1,000, номинальная мощность главного двигателя — 220 кВт, Класс по классификации РРР — Р1,2(лед 20)А, экипаж — 6 человек, автономность плаванья — 6 суток.

Судно данного проекта предназначено для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной обстановки, контроля глубин судового хода, эпизодической буксировки кормовым буксирным устройством и буксировка методом толкания барж-площадок водоизмещением не более 250 тонн.