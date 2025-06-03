Сданы два обстановочных судна «Стерх» и «Чибис» проекта 3050.1А

Сданы два обстановочных судна «Стерх» и «Чибис» проекта 3050.1АСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Подписаны акты приемки двух обстановочных судов «Стерх» и «Чибис» проекта 3050.1А, построенных в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» на ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (Ленинградская область).
Суда пополнят флот Администрации Хабаровского района внутренних водных путей. Теплоходы предназначены для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной обстановки, контроля глубин судового хода, периодического вождения методом толкания барж водоизмещением не более 400 тонн.
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