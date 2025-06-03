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Katamaran 03 июня 2025, 15:50 159 Судостроение и судоходство

Сданы два обстановочных судна «Стерх» и «Чибис» проекта 3050.1А

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Подписаны акты приемки двух обстановочных судов «Стерх» и «Чибис» проекта 3050.1А, построенных в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» на ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (Ленинградская область).

 © fleetphoto.ru

Суда пополнят флот Администрации Хабаровского района внутренних водных путей. Теплоходы предназначены для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной обстановки, контроля глубин судового хода, периодического вождения методом толкания барж водоизмещением не более 400 тонн.

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Источник: morvesti.ru

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Кингисеппский машиностроительный завод, Ленинградская область, обстановочное судно, 3050.1А
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