Сданы два обстановочных судна «Стерх» и «Чибис» проекта 3050.1А

Подписаны акты приемки двух обстановочных судов «Стерх» и «Чибис» проекта 3050.1А, построенных в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» на ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (Ленинградская область).

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Суда пополнят флот Администрации Хабаровского района внутренних водных путей. Теплоходы предназначены для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной обстановки, контроля глубин судового хода, периодического вождения методом толкания барж водоизмещением не более 400 тонн.

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