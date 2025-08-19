2 дня назад 158 — оцените публикацию — Katamaran Судостроение и судоходство СЗ «КМЗ» сдал 2 обстановочных судна «Фрегат» и «Буревестник» проекта 3050.1А Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) сдал два обстановочных судна проекта 3050.1А «Фрегат» и «Буревестник». В ближайшее время суда пополнят флот Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей. © morflot.gov.ru Суда будут обслуживать плавучие и береговые знаки судоходной обстановки, осуществлять контроль глубин судового хода. Они оборудованы новейшими системами управления судовой энергетической установкой, устройствами для обслуживания судоходной обстановки на внутренних водных путях, современными средствами связи и навигации. © morflot.gov.ru Главные размерения и основные характеристики: Длина габаритная, м — 27,60 Длина наибольшая, м — 26,80 Длина по КВЛ, м — 26,27 Ширина габаритная, м — 4,35 Ширина набольшая, м — 4,20 Ширина по КВЛ, м — 4,20 Высота борта м, — 1,50 Высота от ОП до верхней кромки несъемных частей, м — 6,00 Валовая вместимость, рег. тонн — 82 Осадка по КВЛ, м — 1,000 Высота надводного борта, м — 0,604 Номинальная мощность главного двигателя, кВт — 220 Скорость на тихой глубокой воде, км/час — 20 Класс по классификации РРР — Р1,2(лед 20)А Источник: morflot.gov.ru

