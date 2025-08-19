Подпишись
Katamaran Судостроение и судоходство

СЗ «КМЗ» сдал 2 обстановочных судна «Фрегат» и «Буревестник» проекта 3050.1А

Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) сдал два обстановочных судна проекта 3050.1А «Фрегат» и «Буревестник». В ближайшее время суда пополнят флот Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.

 © morflot.gov.ru

Суда будут обслуживать плавучие и береговые знаки судоходной обстановки, осуществлять контроль глубин судового хода.

Они оборудованы новейшими системами управления судовой энергетической установкой, устройствами для обслуживания судоходной обстановки на внутренних водных путях, современными средствами связи и навигации.

 © morflot.gov.ru

Главные размерения и основные характеристики:

Длина габаритная, м — 27,60

Длина наибольшая, м — 26,80

Длина по КВЛ, м — 26,27

Ширина габаритная, м — 4,35

Ширина набольшая, м — 4,20

Ширина по КВЛ, м — 4,20

Высота борта м, — 1,50

Высота от ОП до верхней кромки несъемных частей, м — 6,00

Валовая вместимость, рег. тонн — 82

Осадка по КВЛ, м — 1,000

Высота надводного борта, м — 0,604

Номинальная мощность главного двигателя, кВт — 220

Скорость на тихой глубокой воде, км/час — 20

Класс по классификации РРР — Р1,2(лед 20)А
Источник: morflot.gov.ru

