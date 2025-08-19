СЗ «КМЗ» сдал 2 обстановочных судна «Фрегат» и «Буревестник» проекта 3050.1А
Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) сдал два обстановочных судна проекта 3050.1А «Фрегат» и «Буревестник». В ближайшее время суда пополнят флот Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.
Суда будут обслуживать плавучие и береговые знаки судоходной обстановки, осуществлять контроль глубин судового хода.
Они оборудованы новейшими системами управления судовой энергетической установкой, устройствами для обслуживания судоходной обстановки на внутренних водных путях, современными средствами связи и навигации.
Главные размерения и основные характеристики:
Длина габаритная, м — 27,60
Длина наибольшая, м — 26,80
Длина по КВЛ, м — 26,27
Ширина габаритная, м — 4,35
Ширина набольшая, м — 4,20
Ширина по КВЛ, м — 4,20
Высота борта м, — 1,50
Высота от ОП до верхней кромки несъемных частей, м — 6,00
Валовая вместимость, рег. тонн — 82
Осадка по КВЛ, м — 1,000
Высота надводного борта, м — 0,604
Номинальная мощность главного двигателя, кВт — 220
Скорость на тихой глубокой воде, км/час — 20
Класс по классификации РРР — Р1,2(лед 20)А
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Подписаны акты приемки двух обстановочных судов «Стерх» и &laqu...aquo;Кингисеппский машиностроительный завод» (Ленинградская область).
- Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) поставил 6 катеров проекта «Афалина» Росгвардии.
- Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) завершил кон...ЧС РФ четырех высокоскоростных патрульных 12-метровых катеров РХ-1173.
Поделись позитивом в своих соцсетях