СЗ «КМЗ» сдал обстановочное судно «Альбатрос» проекта 3050.1А

Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) сдал обстановочное судно проекта 3050.1А «Альбатрос».

© morflot.gov.ru

Проект выполнен Горьковским центральным конструкторским бюро речного флота (ООО «ГЦКБ «Речфлота») и предназначен для ФБУ «Администрация Двинско-Печорского бассейна внутренних водных путей».

Обстановочный теплоход представляет собой однокорпусное судно со стальным корпусом, имеющим погибь бимсов, полубак, седловатостью в корме, полуутопленной надстройкой и приподнятой рулевой рубкой из алюминиево-магниевого сплава. Судно оборудовано носовым подруливающим устройством. Для обслуживания знаков судоходной обстановки теплоход оборудован краном-манипулятором грузоподъемностью 1 т.

Теплоход оборудован новейшими системами управления судовой энергетической установкой, устройствами для обслуживания судоходной обстановки на внутренних водных путях, современными средствами связи и навигации.

Судно предназначено для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной обстановки, контроля глубин судового хода, периодического вождения методом толкания барж водоизмещением не более 400 тонн.

Судно построено по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Главные размерения и основные характеристики:

Длина габаритная, м — 27,60

Длина наибольшая, м — 26,80

Длина по КВЛ, м — 26,27

Ширина габаритная, м — 4,35

Ширина набольшая, м — 4,20

Ширина по КВЛ, м — 4,20

Высота борта м, — 1,50

Высота от ОП до верхней кромки несъемных частей, м — 6,00

Валовая вместимость, рег. тонн — 82

Осадка по КВЛ, м — 1,000

Высота надводного борта, м — 0,604

Номинальная мощность главного двигателя, кВт — 220

Скорость на тихой глубокой воде, км/час — 20

Класс по классификации РРР — Р1,2(лед 20)А