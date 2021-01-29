На СЗ «Залив» спущен на воду патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160

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Керченский судостроительный завод «Залив» в Крыму спустил на воду патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов». Корабль будет нести службу на Черноморском флоте России.

Патрульные корабли проекта 22160 обладают водоизмещением до 1,7 тысячи тонн. Они могут находиться в дальней морской зоне до 60 суток. Корабли способны развивать скорость свыше 25 узлов, на борту размещаются до 60 человек экипажа. На кораблях предусмотрено базирование 12-тонного вертолета. Кроме того, они оснащены радиотехническим и гидроакустическим вооружением, средствами радиоэлектронного противодействия.

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Три корабля проекта 22160 уже несут службу в составе Черноморского флота. Это «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин». Все они спроектированы «Северным проектно-конструкторским бюро» по заказу главного командования ВМФ России. Их задача — нести патрульную службу по охране территориальных вод, выполнять задачи антипиратской деятельности, осуществлять поиск и оказание помощи пострадавшим судам, в мирное время они могут производить экологический мониторинг окружающей среды. Кроме того, эти корабли предназначены для эскортирования кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов, операций в дальней морской и океанской зонах.

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Спущенный сегодня на воду корабль носит имя Героя Советского Союза, контр-адмирала Сергея Николаевича Котова. Всю Великую Отечественную войну (с июля 1941 года) он прошел на Черноморском флоте. К маю 1945 года лично совершил 156 боевых походов. Дивизион Котова совершал нападения на базы и коммуникации противника, отконвоировал 198 транспортов, нес дозоры, проводил минные постановки, высаживал десанты.