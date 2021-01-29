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Армия и Флот

В России завершилась разработка новой машины РХБ-разведки

 © tass.ru

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Тульский завод (входит в корпорацию «Росхимзащита» госкорпорации «Ростех») завершил создание новейшей машины радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки РХМ-9. Об этом в пятницу в ходе Единого дня военной приемки сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«ПАО «Завод «Тула» завершило опытно-конструкторскую работу «Богомаз», в рамках которой создана перспективная машина РХБ-разведки РХМ-9 с совершенно новой приборной базой», — проинформировал Криворучко.

По его словам, научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) также поставила первую партию боевых машин поддержки танков «Терминатор», изготовленных на шасси танка Т-90А.

РХБ-9 выполнена на базе автомобильного шасси семейства «Тайфун» и является новейшей российской машиной, предназначенной для ведения РХБ-разведки на поле боя. Она оснащена новыми приборами, конструкция которых позволяет осуществлять отбор проб автоматически без выхода экипажа из машин в зону заражения. Эффективность применения РХМ-9 превышает показатели ранее разработанных машин РХБ-разведки в два раза.
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/105787...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

РХМ-9, перспективная машина РХБ-разведки, завод "Тула", Росхимзащита
  • Badassgoliath Badassgoliath
    29.01.2118:11:59

    Вот эту модель «Тайфуна» я на трансляции парада что-то не видал. Или это фото откуда-то ещё? Думал, что её решили не производить, везде мелькает другой вариант, покрупнее.

    #1223578
  • Александр Сенин Александр Сенин
    29.01.2118:35:52

    РХБ это химическая разведка — комплекс мероприятий, проводимых в целях своевременного добывания, сбора и первичной обработки сведений о химическом заражении объектов, местности, воздушного пространства и акватории.

    #1223585
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