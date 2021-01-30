ЛУКОЙЛ запустил новый производственный комплекс на Волгоградском НПЗ

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29 января 2021 г. в Волгограде состоялась церемония открытия комплекса производства высокоиндексных масел на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе.

Новый производственный объект состоит из установок деасфальтизации и фракционирования остатка гидрокрекинга. Строительство началось в октябре 2018 года. Проект является частью программы ЛУКОЙЛа по модернизации производства смазочных материалов, которая позволяет обеспечить потребителей высокотехнологичной и эффективной продукцией, соответствующей передовым международным стандартам.

Использование базовых высокоиндексных масел с улучшенными свойствами дает возможность производить моторные масла для широкого диапазона современной индустриальной техники и грузового транспорта, работающего при низких температурах и в суровых условиях эксплуатации. Еще одним важным преимуществом таких масел является повышенная стойкость к окислению, благодаря которой они обладают увеличенным интервалом замены. Общий объём инвестиций Компании в новый объект — 10 млрд руб.

Также на Волгоградском НПЗ продолжается строительство второй очереди солнечной электростанции. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, его мощность составит 20 МВт, что позволит увеличить суммарную мощность СЭС до 30 МВт.

Ввод второй очереди станции позволит дополнительно вырабатывать более 24 млн кВт*ч «зеленой» электроэнергии в год, что эквивалентно сокращению выбросов CO2 до 12 тысяч тонн в год.

«Волгоградский НПЗ — один из самых эффективных заводов в России. Исторически ЛУКОЙЛ вложил в его модернизацию 172 млрд руб., доведя глубину переработки до 96,7%. И сейчас, несмотря на пандемию, мы продолжаем реализацию точечных инвестиционных проектов для дальнейшего улучшения корзины продукции наших предприятий. В частности, в нынешнем году запланирован ввод комплекса замедленного коксования на Нижегородском НПЗ», — сказал Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.