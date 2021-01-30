На Псковщине более чем на 30% обновили подвижной состав автопредприятий области

© minpromtorg.gov.ru

В 2020 году для Псковской области было закуплено 249 автобусов, что на 49 единиц больше, чем было запланировано.

Соответствующее распоряжение было подписано 16 июля 2020 года. Данная мера поддержки позволила обновить автобусный парк региона более чем на 30%. При этом процент выполнения рейсов увеличился с 70% до 90%, а средний возраст автобусов снизился: городских автобусов — с 14 до 11 лет, пригородных — до 8 лет.

В числе закупленной техники 17 автобусов производства Республики Беларусь марки «МАЗ» и 232 автобуса российского производства марок «ПАЗ», «ГАЗель» и «Лиаз». Также были закуплены низкопольные автобусы, приспособленные для перевозки маломобильных групп граждан. Внутри установлены камеры видеонаблюдения, входящие в штатную комплектацию, тахограф.

Также Псковская область получила 45 автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе. Это позволило властям региона привлечь инвестора для строительства на собственные средства в черте Пскова автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. Она сможет удовлетворить потребность в газомоторном топливе не только автобусного парка, но и возрастающей численности личного автомобильного транспорта, работающего на альтернативных видах топлива.

Помимо обновления подвижного состава благодаря усилиям правительства области был проведен ремонт административно-бытовых помещений ГППО «Псковпассажиравтотранс» и обновление материально-технической базы предприятия.

Справочно:

ГППО «Псковпассажиравтотранс» является крупнейшим перевозчиком Псковской области: обслуживает 18 автобусных маршрутов в городе Пскове и 349 в муниципальных районах Псковской области. Ежедневно автобусы предприятия выполняют более 3 тыс рейсов.