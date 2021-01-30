Россия начала поставки вакцины от коронавируса в ДНР
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Вакцина от коронавируса российского производства «Спутник V» доставлена в Донецкую Народную Республику.
Как сообщила Таможенная служба ДНР, гуманитарный конвой с вакциной вечером 30 января пересёк границу Республики. Вакцинация российских граждан начнётся на следующей неделе.
Ранее глава ДНР заявил, что в Донецке ожидают поставки российской вакцины от коронавируса 30-31 января.
Российскую вакцину ждёт и братская Луганская Народная Республика. Глава Республики ранее заявлял, что первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» ожидается в течение января 2021 года. По его словам, первоочередная возможность вакцинации будет предоставлена гражданам, находящимся в зоне риска заражения коронавирусом, — работникам сферы здравоохранения и отдельным категориям сотрудников правоохранительных органов.
Объём партии вакцины пока не озвучен. Ранее сообщалось, что ЛНР и ДНР надеются получить 145 тыс. доз российской вакцины.
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30.01.2122:20:45