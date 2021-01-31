Новые озимые пшеницы внесены в Государственный реестр селекционных достижений

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Работа нескольких лет в рамках селекционных программ по озимой пшенице и сое успешно ведется в хозяйстве «Защитное» («Эконива Семена» с 510 сотрудниками) Курской области. Первым ярким результатом деятельности в январе прошлого года стал выход на орбиту сорта озимой пшеницы с красивым астрономическим названием «Цефей».

Этой зимой, список «звездных» селекционных новинок пополнили сорта: ЭН Альбирео и ЭН Тайгета, также названные по именам звезд. Внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Главная отличительная характеристика новых сортов — морозозимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к наиболее распространённым фитопатогенам в полевых условиях. Кроме того, сорта реагируют на высокий агрофон резким повышением продуктивности. Генетика новых сортов способна обеспечить высокую, стабильную урожайность за счет устойчивости к стрессовым био-и абиотическим факторам внешней среды.

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— ЭН Альбирео сорт среднеспелый, интенсивного типа использования, устойчив к полеганию, по качеству зерна соответствуем показателям сильных пшениц, потенциальная урожайность 12 т/га. Озимая пшеница внесена в Государственный реестр по пятому региону Центральное Черноземье селекционных достижений, допущенных к использованию.

— ЭН Тайгета сорт не высокорослый, высота растений 84 см. Тайгета устойчива к основным распространённым заболеваниям в полевых условиях. Максимальный урожай формирует по интенсивной технологии. Вошла в Реестр сразу по двум регионам пятому и седьмому Центрально-Черноземный и Средневолжский регионы.

— Внесение сортов озимой пшеницы в Госреестр — результат долгосрочной и перспективной селекционной работы компании.

— Есть уверенность, что новые высокоадаптивные сорта будут востребованы российскими аграриями. В настоящее время в Госсорткомиссии на испытаниях находятся еще шесть собственных сортов озимой пшеницы от «ЭкоНивы».

Дополнение в тему.

Как следует из презентации Минсельхоза, доля высеянных семян озимой пшеницы отечественной селекции составила 90,5%, яровой — 82,2%. К 2025 году, согласно планам ведомства, показатели планируется довести до 92 и 90% соответственно.

Обеспеченность российскими семенами остальных агрокультур ниже показателя доктрины в 75%. В частности, доля использованных в прошлом году отечественных семян ячменя составила 63,2%, к 2025 году она должна увеличиться до 75%.

Наиболее существенно Россия зависит от импортных семян сахарной свеклы: в 2020 году на отечественные пришлось всего 5% от общего объема высеянных семян этой агрокультуры. к 2025 году достигнет 20%, сообщает Минсельхоз.

Также Россия плохо обеспечена семенным картофелем: доля отечественного в прошлом году составила 9,7%, к 2025 году ее планируется увеличить до 50%. До такого же уровня предстоит увеличить обеспеченность семенами подсолнечника и ярового рапса, их доля составляла 26,5 и 31,7%. Отечественными семенами кукурузы было засеяно менее 46% площадей, к 2025-му их доля должна достигнуть 70-75%.

Доля российских семян сои на уровне 41,8%, к 2025 году ее предполагается увеличить до 70%. ФАС России сообщила, что проанализировала состояние конкуренции на рынке семян сои отметила значительный уровень его зависимости от импорта. Несмотря на то, что около 70% сортов сои, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, выведены отечественными селекционерами, доля используемых семян иностранной селекции составляет около 80%, оценила служба.

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