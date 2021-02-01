Как работает обновленный Щербинский лифтостроительный завод

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Год назад на предприятии началась модернизация. О том, чего уже удалось достичь, — в материале mos.ru.

1 февраля в России отмечается День работника лифтового хозяйства. Накануне праздника корреспонденты mos.ru побывали на Щербинском лифтостроительном заводе, где недавно стартовала масштабная программа модернизации.

Щербинский лифтостроительный завод ведет свою историю с 1943 года. Сегодня предприятие — одно из крупнейших в России в своем сегменте. Каждый четвертый российский лифт производится здесь. Производственная мощность — 12 тысяч лифтов в год, то есть тысяча в месяц. За 2020 год завод продал почти девять тысяч лифтов. Часть продукции идет на экспорт.

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Проходная завода по производству лифтов в Щербинке выглядит стильно и современно: панорамные окна, эргономичный дизайн. В здании вместо привычных кабинетов — open space.

Модернизация производства началась в конце 2019 года. Сначала привели в порядок существующий технологический процесс и логистику, используя методы бережливого производства. Все рабочие процессы были упорядочены, а складской комплекс — модернизирован. Во время пандемии оцифровали все данные. Среди важных достижений — улучшение условий труда и, конечно, развитие новых технологий.

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Предприятие реализует ряд проектов в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для запуска нового продукта на рынке.

«Ключевой проект — это новая линейка лифтов, которая сможет конкурировать с мировыми аналогами. Применяемые решения и материалы позволят лифту быть более комфортным, безопасным и менее шумным. Это усилит позиции отечественного производителя на коммерческом рынке среднего и высокого класса и создаст конкуренцию иностранным производителям и их представителям в России», — подчеркивает генеральный директор АО «Щербинский лифтостроительный завод» Антон Артемьев.

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Современные лифты оснащены удобными поручнями, комфортным освещением, шрифтом Брайля. Приятные металлические цвета для оформления выбраны после продолжительной работы дизайнеров.

По словам директора, предприятие разрабатывает современную систему управления и узлы безопасности. «Это снизит зависимость от импортных поставщиков. А современное оборудование позволит существенно увеличить производительность, а также улучшит качество и эффективность производства», — отмечает Антон Артемьев.

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В портфеле проектов есть система обеззараживания лифтовой кабины. За короткий период она способна очистить воздух и поверхности лифта. Обеззараживатель украшает эмблема завода в виде буквы S, дизайн которой также напоминает стрелки «вверх» и «вниз» на кнопках возле лифтов. Предприятие уже провело испытания и готовится к запуску серийного производства нового продукта.

Свет и порядок

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В цехе светло за счет больших окон. В солнечный день в некоторых помещениях можно работать даже при естественном освещении.

По сути, лифты целиком здесь не собирают: из Щербинки отправляются контейнеры со всеми необходимыми деталями, а в привычный нам лифт они превращаются после монтажа на месте.

«Транспортные и пешеходные потоки в рабочем помещении оптимизированы: разметка на полу цеха четко отмечает, где можно ходить, по каким траекториям движутся детали, погрузчики и сотрудники — от фуры, привезшей сырье, до ящиков, в которые складывают готовый товар», — отмечает директор по развитию продукта и трансформации производства Алексей Виндюков.

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К началу линии приходят машины, груженные металлическими листами и другими составляющими. Рядом работают резчики — из листового металла они изготавливают детали нужных размеров. Дальше — цех штамповки. Здесь элементам будущего лифта придают нужную форму.

В соседнем цеху шумно — идет сварка. Однако характерный запах практически не ощущается — новые системы очистки вытягивают загрязненный воздух из помещения. Места для сварщиков отделены ярко-красными шторами. Они задерживают ультрафиолетовое облучение. Также сквозь них можно увидеть, занято ли рабочее место, не мешая при этом сотруднику.

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Некоторые детали собирают вручную. Прямо в производственных цехах организованы современные рабочие зоны для инженерно-технического состава. Рядом другие специалисты проверяют качество и прочность уже готовых компонентов. Например, каждый ограничитель скорости проверяют на специальном стенде. Именно эта деталь спасет пассажиров, если вдруг произойдет поломка.

Вдоль стены движется конвейерная линия. Рабочие грузят на нее детали лифтов. Тяжелые компоненты переносят краном.

Сотрудники цеха работают, как правило, в две смены: с утра до вечера по будням. При необходимости и большом количестве заказов число смен может быть увеличено. Все процессы максимально упорядочены.

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Еще одно новшество — система цифрового контроля, которая следит за данными со станков в режиме реального времени. Она позволяет быстро и четко управлять производственными процессами, мониторить простои оборудования, задания и в целом ситуацию в цехе. Профессиональное сообщество оценило разработку: в январе 2021 года на конкурсе проектов промышленных производств OEE Award, организованном при поддержке Минпромторга России, Щербинский лифтостроительный завод победил в номинации «Цифровой прорыв» за переход к бережливому производству и автоматизации.

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Несмотря на работы по модернизации и пандемию, производство полностью не останавливалось ни на день. Изготавливались лифты для монтажа в больницах и госпиталях. Сейчас в некоторых рабочих помещениях продолжается ремонт. Например, на месте старого склада скоро появится шоурум.

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Составить конкуренцию импорту

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Алексей Виндюков отмечает, что в отечественном лифтостроении присутствует небольшое технологическое отставание, которое, впрочем, реально преодолеть. Устаревшие решения должны уйти в прошлое. Им на смену придут более технологичные и менее материалоемкие в исполнении конструкции.

«Современные методы и инженерные технологии позволяют более точно просчитать нагрузки, увеличить технологичность. Это также будет способствовать повышению экологичности производства», — отмечает эксперт.

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На предприятии производят кабины и двери лифтов, электрические элементы, объекты, устанавливаемые в шахтах, — балки, двери шахт. Лебедки и станции управления лифтами приобретают у других фирм. Однако в будущем эти изделия планируют выпускать в Щербинке.

Около 85 процентов лифтов, произведенных в Щербинке, — пассажирские. Это приоритетное направление производства, хотя завод также продает подъемники для инвалидов, больничные лифты, грузовые, малые грузовые лифты и другую специализированную продукцию под заказ. Порядка 60 процентов пассажирских лифтов, произведенных в Щербинке, реализуют в рамках региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов, остальные 40 — монтируют в новых зданиях, в том числе в новостройках по программе реновации.

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Щербинские лифты установлены в административных зданиях, на спортивных объектах, в больницах. За счет таких заказов производство не останавливали в период действия временных ограничений. За 2020 год, в частности, завод поставил более 140 больничных лифтов в медицинские учреждения 16 регионов России.

Есть планы по наращиванию поставок на зарубежные рынки. Лифты из Щербинки уже работают в Болгарии, Венгрии, Польше, Словакии, Мьянме, Индии, Китае, Монголии, Ираке, Сирии и на Кубе.

Преемственность поколений и корпоративная культура

На заводе работает порядка 1,5 тысячи человек. 400-500 сотрудников одновременно находятся в рабочих цехах. Во время модернизации многие прошли переобучение.

«Сотрудники — наша самая большая ценность. Завод в Щербинке является обладателем двух рекордов России: наибольшее суммарное время работы семейной пары на заводе (100 лет на двоих) и наибольшее количество человек, проработавших 50 и более лет на одном предприятии. Сегодня на заводе трудятся представители 34 рабочих династий. По сути, город вырос вокруг завода. Практически все местные жители так или иначе связаны с ним. У нас работают братья, родители и дети, даже семьи, в которых есть три поколения сотрудников завода. Это компания со своей уникальной культурой, которая продолжает развиваться», — говорит руководитель отдела коммуникаций Наталья Захарова.

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В процессе реконструкции предприятия для сотрудников оборудовали не только комфортные рабочие места, но и зоны отдыха — уютные комнаты для приема пищи, общественные пространства на улице. Во дворе на месте старых зданий высадили яблоневый сад. В теплое время года люди смогут проводить перерыв на свежем воздухе, обедать, сидя на лавочках, общаться и отдыхать.

© mos.ru

Склад вынесли за город, что серьезно разгрузило прилегающие улицы. На месте уличного хранения материала организовали паркинг для сотрудников. А в планах — оборудовать спортивные площадки для работников завода и жителей Щербинки. Обновленное пространство Щербинского лифтостроительного завода гармонично впишется в городскую среду.

© mos.ru