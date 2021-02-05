Подводные лодки вошедшие в состав флота с 2003 года

С 2003 года подводные силы военно-морского флота России пополнились 17 подводными лодками различных проектов. Три лодки из семнадцати получило Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ), «Саров» для испытаний новых образцов вооружения, «Оренбург» и «Подмосковье» для использования с глубоководными аппаратами специального назначения.

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В состав морских стратегических сил России вошли 4 РПКСН проекта 955 «Борей"/ 955А «Борей-А». Северный флот получил головную многоцелевую АПЛ «Северодвинск» (885 «Ясень») и ДЭПЛ «Санкт-Петербург» (667 «Лада»). А самыми многочисленными подлодками, вошедшими в состав флота с 2003 года, стали дизель-электрические «Варшавянки» проекта 636.3. Черноморский и Тихоокеанский флоты получили 8 таких лодок.

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В 2010 году флот получил первый подводный носитель комплекса «Калибр», им стала ДЭПЛ проекта 677 «Санкт-Петербург». А с 2014 года флот начал получать дизель-электрические «Варшавянки», сначала для Черноморского флота, потом и для Тихоокеанского. А в 2020 году стало известно, что минимум одну ДЭПЛ проекта 636.3 получит Балтийский флот (в августе 2020 года на неё был подписан контракт).

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В 2013-2014 годах флот получил 3 ракетных подводных крейсера стратегического назначения типа «Борей», на этом серия подлодок проекта 09551 была завершена. В настоящий время строительство РПКСН продолжается по модернизированному проекту 09552. Первым подводным крейсером типа «Борей-А» стал «Князь Владимир», переданный ВМФ в 2020 году.

© Фото из открытых источников

В 2014 году в состав флота вошёл «Северодвинск» — единственный атомный подводный крейсер типа «Ясень». Он стал первым подводным носителем противокорабельных ракет П-800 «Оникс». На смену проекту 885 «Ясень» пришёл модернизированный «Ясень-М», первая АПЛ проекта 885М должна поступить на флот в ближайшее время.

© Фото из открытых источников

На начало 2021 года на производство подводных лодок действует не менее 10 контрактов. Пять из них на ДЭПЛ, другие пять на АПЛ. По данным контрактам, в ближайшие годы, ВМФ России должен получить ещё 20 подводных лодок, из них 10 дизель-электрических и 10 атомных. Всего с 2003 по 2020 год ВМФ России получили 17 подводных лодок общим водоизмещением более 180 тысяч тонн.

Автор: Алексей Поветкин