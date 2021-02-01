В с. Кагальник открыт цех Росморпорта по ремонту и обслуживанию средств навигации

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В с. Кагальник Азовского района для филиала ФГУП «Росморпорт» введен в эксплуатацию построенный цех по ремонту и обслуживанию средств навигационного обеспечения.

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Отделом архитектуры и градостроительства Администрации Азовского района Азовскому бассейновому филиалу ФГУП «Росморпорт» выдано разрешение от 12.01.2021 № 61-501-001-2021 на ввод в эксплуатацию построенного цеха по ремонту и обслуживанию средств навигационного обеспечения на территории Лоцпоста в с. Кагальник Азовского района площадью 190,1 м2.

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Строительство данного объекта осуществлялось в период с февраля по ноябрь 2020 года за счет собственных средств ФГУП «Росморпорт» в рамках выполнения программы капитальных вложений предприятия.

Реализация проекта позволила улучшить производственные условия для работников подразделений Азовского бассейнового филиала в целях выполнения ими работ по техническому обслуживанию и ремонту средств навигационного обеспечения, а также повысила эффективность технологических процессов ремонта и окраски буев за счет одновременного выполнения нескольких технологических операций и исключения технологических перерывов.