Завод «Гагаринконсервмолоко» начал производство сухих молочных продуктов для детского питания

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При поддержке администрации Смоленской области компания постоянно совершенствует материально-техническую базу и наращивает объемы выпускаемой продукции. Так, в сентябре 2018 года на предприятии был установлен новый аппарат для переработки сыворотки мощностью 700 тонн в сутки. В том же году «Гагаринконсервмолоко» приступило к реализации инвестиционного проекта на сумму более 660 млн рублей по созданию линии по производству сухих молочных продуктов для детского питания. В августе 2020 года состоялся запуск данной линии, а в январе нынешнего года она была сертифицирована согласно международным требованиям. Социальный эффект выразился в создании 52 новых рабочих мест.

Также в июне 2020 года завод ввел в эксплуатацию пост экологического мониторинга атмосферного воздуха, оборудованный специальными датчиками, которые позволяют анализировать содержание в нем вредных веществ и контролировать воздействие на атмосферу выбросов промышленных предприятий, в том числе — деревообрабатывающего завода.

На сегодняшний день группа компаний «Продинвест» является одним из крупнейших поставщиков молочного сырья для различных отраслей российской пищевой промышленности. Производственные площадки компании располагаются на территории Смоленской (ЗАО «Гагаринконсервмолоко», г. Гагарин) и Брянской (ООО «Балт», г. Почеп) областей. На Смоленщине также действуют сельскохозяйственные предприятия холдинга: ООО «Балтутино» (Глинковский район) и ЗАО «Шуйское» (Вяземский район). Кроме того, у компании есть официальные представительства в Беларуси, Украине, Казахстане, Грузии, Армении и Азербайджане.

«Гагаринконсервмолоко», входящее в ГК «Продинвест», специализируется на выпуске сухих молочных продуктов (сухое молоко и сливки, сливочное масло и молочный жир, сывороточно-жировой концентрат и пр.). К слову, компания — крупнейший в России производитель сухой кислой сыворотки. На сегодняшний день «Гагаринконсервмолоко» работает с поставщиками из России (Смоленская, Калужская, Московская, Тульская, Брянская, Владимирская, Псковская, Белгородская, Вологодская, Липецкая, Ярославская области) и Беларуси. Выпускаемая продукция реализуется на территории РФ, а также в Беларуси и Казахстане.

В настоящее время на заводе «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин» работают почти 800 человек. Компания предлагает своим сотрудникам расширенный социальный пакет — добровольное медицинское страхование, многочисленные возможности обучения, бесплатное посещение спортивных залов, бассейна и другие льготы.

Предприятие оказывает содействие региональным властям в ремонте образовательных учреждений, строительстве спортивных объектов, благоустройстве парков и скверов и пр. В частности, в рамках Соглашения за счет средств компании в Гагарине был реконструирован городской парк культуры и отдыха имени Федора Солнцева. Также в прошлом году на территории завода построены новые водоочистные сооружения, включающие комплекс очистки с флотационным резервуаром, насосы подачи и накопительные емкости. Реализация данного проекта позволит сократить количество воды, забираемой из скважин, расположенных на предприятии, а также увеличить объем ливневых сточных вод, которые используются на производстве.

Компания «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин» — дочернее предприятие концерна ЭГГЕР (Австрийская Республика), который входит в число ведущих в мире компаний по деревопереработке и включает в себя 20 производственных площадок, расположенных по всему миру. На протяжении многих лет предприятие осуществляет активную инвестиционную деятельность в Смоленской области. При этом ключевой акцент делается на реализации крупных инвестпроектов по модернизации производства и увеличению его мощностей.

© admin-smolensk.ru

© admin-smolensk.ru

© admin-smolensk.ru

© admin-smolensk.ru

© admin-smolensk.ru

© admin-smolensk.ru