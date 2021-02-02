АВТОТОР освоил выпуск передвижных стоматологических комплексов

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На калининградском автомобилестроительном заводе АВТОТОР произвели передвижной стоматологический комплекс для поставки Министерству здравоохранения Калининградской области. Он предназначен для стоматологической поликлиники г. Советска и будет осуществлять выездное медицинское обслуживание жителей населенных пунктов в восточных муниципалитетах региона.

Комплекс изготовлен на базе коммерческого автомобиля Hyundai HD 78, который производится на заводе АВТОТОР по полному технологическому циклу (сварка, окраска, сборка). Шасси оснащено специальной надстройкой — фургоном, в котором установлено медицинское оборудование.

Комплекс «Стоматология» оснащен оборудованием компании «Медкар» (Московская область). В состав комплекса, в частности, входят стоматологическая установка, дентальный рентгеновский аппарат, стоматологический визиограф, аппарат для определения длины, бактерицидный облучатель воздуха и др.

Ранее на заводе АВТОТОР был освоен выпуск передвижного медицинского комплекса «Флюорограф» для проведения выездных рентгенологических и флюорографических исследований.

«Компания АВТОТОР — одно из крупнейших предприятий на территории области с четвертьвековой историей, с которым у нас также большой опыт сотрудничества в плане реализации корпоративных программ по профилактике заболеваний и укреплению общественного здоровья, — отметил министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. — И мы рады, что и в такое напряженное время, связанное с пандемией, оно продолжает реализацию своих социальных проектов и оказывает поддержку нашим лечебным учреждениям, в том числе направляя свои средства на их переоснащение».

Напомним, что в 2020 году АВТОТОР безвозмездно передал правительству Калининградской области 30 млн рублей на реализацию мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Данные средства были направлены Центральной клинической больнице Калининграда и Гусевской центральной районной больнице для проведения комплекса противоэпидемических мероприятий в соответствии с потребностью учреждений на закупку медицинского оборудования.

Кроме того, в декабре 2019 года АВТОТОР в рамках своего 25-летия преподнес Детской областной больнице подарок — новый минивэн Hyundai H1 для отделения выездной патронажной медицинской помощи детям.

АВТОТОР поэтапно расширяет линейку производимой спецтехники, поставляемой в том числе для нужд муниципалитетов Калининградской области. Совместно с другими предприятиями региона разрабатываются инженерные и технологические решения для создания различных видов автомобильной техники, адаптированной к специфическим условиям использования.

Коммерческие автомобили, выпускаемые АВТОТОР, оснащаются более чем 30 видами универсальных и специальных надстроек отечественного производства. Это изотермические и промтоварные фургоны, борт-тент, а также специальные надстройки — самосвальные установки, мусоровозы, манипуляторы и др.