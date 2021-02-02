На Онежском ССЗ заложено краболовное судно проекта CCa 5712LS

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На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии провели церемонию закладки киля третьего краболовного судна проекта CCa 5712LS (строительный номер 503), которую верфь строит для ГК «Русский краб».

Проект CCa 5712LS разрабатывается компанией «Дамен Инжиниринг» на основе технического задания и при участии специалистов ГК «Русский краб». Серия состоит из семи судов для вылова и перевозки живого краба.

Технические характеристики судов проекта CCa 5712LS: