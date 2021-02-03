Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник

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«Стартовавшая 2 февраля в 23:45 с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель (РН) среднего класса „Союз-2.1б“ в установленное время успешно вывела на расчётную орбиту космический аппарат (КА) в интересах Минобороны России», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также отмечается, что запущенный космический аппарат Минобороны принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил.

В ведомстве также сообщили, что с космическим аппаратом Минобороны России установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Пуск аппарата прошёл штатно.