Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник
«Стартовавшая 2 февраля в 23:45 с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель (РН) среднего класса „Союз-2.1б“ в установленное время успешно вывела на расчётную орбиту космический аппарат (КА) в интересах Минобороны России», — сообщили в оборонном ведомстве.
Также отмечается, что запущенный космический аппарат Минобороны принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил.
В ведомстве также сообщили, что с космическим аппаратом Минобороны России установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.
Пуск аппарата прошёл штатно.
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