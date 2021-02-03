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Армия и Флот

7 новых боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» поступили в полк армейской авиации ЮВО

 © function.mil.ru

7 новых боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» поступили в полк армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), базирующийся в Ростовской области. В ближайшее время состоятся первые плановые полеты «Аллигаторов» по программе боевой подготовки.

Вертолеты были перевезены в разобранном виде самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с территории завода-изготовителя на военный аэродром, где производится их окончательная сборка.

Летчики, не имеющие опыта управления вертолетами Ка-52, пройдут обучение в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации Минобороны России.

Справочно:

Боевой ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» является модернизированной версией Ка-50 «Черная акула». По оценкам специалистов, он имеет лучшие аэродинамические характеристики и менее заметен для радаров. Повысились его скоростные и маневренные возможности. На борту боевой машины установлено более совершенное радиоэлектронное оборудование. Управление рассчитано на двух пилотов, что повышает эффективность маневрирования и боевого применения «Аллигатора». Ка-52 предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342109@egNews

Ка-52, Аллигатор, боевой вертолёт, поступление новой авиатехники, Ростовская область, ЮВО
  • Александр Сенин Александр Сенин
    03.02.2115:15:31

    В Ростовской области есть же свой вертолетный завод. Ми28Н изготовляет. Можно расширить и начать изготовление Ка-52. Чтоб не возить через всю страну. И чем они отличаются друг от друга?

    #1224159
    • Александр Сенин Александр Сенин
      03.02.2115:25:38

      ©Видео с youtube.com

      #1224160
    • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
      03.02.2115:37:36

      Для этого нужно полностью переоборудовать конвейер, переводить цепочку поставщиков комплектующих в Ростов-на Дону. Это очень затратно и непросто. Рядом с Москвой есть опытный завод, где создают камовские машины, я жил одно время рядом с ним.

      Могу сказать одно: по маневренности Ка-52 сделает любой боевой вертолёт в мире и по скороподъемности тоже.

      #1224162
      • Denis Grabov
        03.02.2116:31:26

        Да разве вртолеты воюют с вертолетами? Мне кажется, что зорошая защита и маневренность нужны против атак с земли. Думаю, что вертолетный бой еще менее вероятен чем морской

        Отредактировано: Denis Grabov~16:35 03.02.21
        #1224170
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