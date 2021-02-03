7 новых боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» поступили в полк армейской авиации ЮВО

© function.mil.ru

7 новых боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» поступили в полк армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), базирующийся в Ростовской области. В ближайшее время состоятся первые плановые полеты «Аллигаторов» по программе боевой подготовки.

Вертолеты были перевезены в разобранном виде самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с территории завода-изготовителя на военный аэродром, где производится их окончательная сборка.

Летчики, не имеющие опыта управления вертолетами Ка-52, пройдут обучение в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации Минобороны России.

Справочно:

Боевой ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» является модернизированной версией Ка-50 «Черная акула». По оценкам специалистов, он имеет лучшие аэродинамические характеристики и менее заметен для радаров. Повысились его скоростные и маневренные возможности. На борту боевой машины установлено более совершенное радиоэлектронное оборудование. Управление рассчитано на двух пилотов, что повышает эффективность маневрирования и боевого применения «Аллигатора». Ка-52 предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника.