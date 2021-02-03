ГАЗ начал серийное производство нового бескапотного грузовика «Валдай NEXT»

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Горьковский автомобильный завод (Нижний Новгород) начал массовый выпуск нового бескапотного грузовика «Валдай Next».

Напомним, «Валдай Next» является вторым, после ГАЗ-66, бескапотным грузовым автомобилем российского автогиганта. Инвестиции в проект составили около 1,4 млрд. рублей. Первые предсерийные образцы новых «Валдай Next» были выпущены еще 31 июля прошлого года.

Для запуска сборки новой модели на предприятии была организована штамповка пластиковых элементов экстерьера и интерьера.

Автомобиль создан на той же платформе, что и «ГАЗон Next». Модели досталась китайская бескапотная кабина от компании Foton Ollin CTS. Из КНР она будет поставляться в полностью готовом виде, а установка некоторых деталей интерьера и стекол будет осуществляться в России.

Полная масса «Валдая Next» составляет 6,7 тонны. Грузоподъемность — 3,7 тонны. В модельном ряду ГАЗ новинка расположилась между «ГАЗель Next» с полной массой 4,6 тонны и большим грузовиком «ГАЗон Next» массой до 8,7 тонны. При этом жесткость рамы у новинки на 30% лучше по сравнению с предшественником.

«Валдай Next» оснащается 2,8-литровым дизельным мотором Cummins ISF с отдачей 130 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКПП от «Группы ГАЗ».

Грузовик уже можно заказать в модификации с промтоварным или изотермическим фургоном, а также европлатформой.