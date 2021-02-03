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Производство

ГАЗ начал серийное производство нового бескапотного грузовика «Валдай NEXT»

 © njcar.ru

Горьковский автомобильный завод (Нижний Новгород) начал массовый выпуск нового бескапотного грузовика «Валдай Next».

Напомним, «Валдай Next» является вторым, после ГАЗ-66, бескапотным грузовым автомобилем российского автогиганта. Инвестиции в проект составили около 1,4 млрд. рублей. Первые предсерийные образцы новых «Валдай Next» были выпущены еще 31 июля прошлого года.

Для запуска сборки новой модели на предприятии была организована штамповка пластиковых элементов экстерьера и интерьера.

Автомобиль создан на той же платформе, что и «ГАЗон Next». Модели досталась китайская бескапотная кабина от компании Foton Ollin CTS. Из КНР она будет поставляться в полностью готовом виде, а установка некоторых деталей интерьера и стекол будет осуществляться в России.

Полная масса «Валдая Next» составляет 6,7 тонны. Грузоподъемность — 3,7 тонны. В модельном ряду ГАЗ новинка расположилась между «ГАЗель Next» с полной массой 4,6 тонны и большим грузовиком «ГАЗон Next» массой до 8,7 тонны. При этом жесткость рамы у новинки на 30% лучше по сравнению с предшественником.

«Валдай Next» оснащается 2,8-литровым дизельным мотором Cummins ISF с отдачей 130 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКПП от «Группы ГАЗ».

Грузовик уже можно заказать в модификации с промтоварным или изотермическим фургоном, а также европлатформой.
Источник: https://www.njcar.ru/news/vaz/avtoz...-gruzovika-valdai-next-5525359.html

ГАЗ, автомобильная промышленность, Валдай NEXT
  • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
    03.02.2115:32:35

    Отличная новость! Смутила только кабина, полностью поставляемая из Китая. Неужто сами не смогли создать у себя?

    #1224161
    • Badassgoliath Badassgoliath
      03.02.2118:11:54

      Смутила только кабина, полностью поставляемая из Китая. Неужто сами не смогли создать у себя?

      Так выгоднее. Это же коммерческий автомобиль. Должен стоить как можно меньше, чтобы привлечь покупателей. Для бескапотника есть готовая кабина, её и ставят.

      Если же Вас беспокоят соображения в духе «можем/не можем», то таки да — можем. Например другие автомобили в серии next имеют же наши кабины.

      #1224189
    • Clausson Clausson
      03.02.2118:15:49

      Неужто сами не смогли создать у себя?

      Это очень дорого и не столько проект, сколько испытания и сертификация. Да и зачем — это нормальная мировая практика. Со временем перелицуют ее и никто не догадается.    

      #1224192
  • Alexander V Alexander V
    03.02.2116:22:35

    В чем сложность сделать кабину?

    #1224168
    • Badassgoliath Badassgoliath
      03.02.2118:13:26

      В чем сложность сделать кабину?

      В том, что пока не ясно, как пойдут продажи этой модели и нужен ли вообще такой промежуточный по грузоподъёмности грузовик. Если продажи пойдут хорошо, то может будет выгоднее кабины делать самим.

      #1224191
      • Alexander V Alexander V
        03.02.2118:17:27

        Спрос в этом сегменте можно понять по продажам других производителей.

        #1224197
    • Clausson Clausson
      03.02.2118:16:31

      В испытаниях и сертификации.

      И Камаз тоже предпочитает использовать готовые проекты, а не изобретать велосипеды. Да чего там Камаз, на всю Европу две кабины которые производители лифтуют под свои корпоративные дизайны.

      Отредактировано: Clausson~18:18 03.02.21
      #1224194
  • Нет аватара Захарка
    03.02.2119:33:42

    Вот и конкурент коммерческим «Хендаям» появился. Будем надеяться, что со временем и кабину локализируют.

    #1224206
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