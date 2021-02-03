Ростех повысил ресурс двигателя для индийского учебно-тренировочного самолета до 1200 часов

© rostec.ru

Двигатель АЛ-55И, созданный Объединенной двигателестроительной корпорацией Ростеха, сегодня успешно поднял в воздух индийский учебно-тренировочный самолет HJT-36 в рамках международной авиационно-космической выставки Aero India, которая проходит в Бангалоре с 3 по 5 февраля. В ходе работы над двигателем его ресурс был повышен до 1200 часов.

АЛ-55И — двухконтурный турбореактивный двигатель разработки «ОДК-Сатурн», производится на основе равноправного сотрудничества «ОДК-Сатурн» с компанией ОДК-УМПО. Он предназначен для индийских учебно-тренировочных самолетов HJT-36. Силовая установка обладает рядом преимуществ, в частности его модульная конструкция обеспечивает высокую технологичность и низкую стоимость эксплуатации, а современная цифровая система управления — безопасность пилотирования и удобство техобслуживания. Двигатель имеет показатель тяги на максимальном режиме в 1760 кгс.

«Сегодня мы увидели результат успешного взаимодействия с коллегами из Индии. Установленная на HJT-36 силовая установка АЛ-55И отвечает всем самым современным требованиям по безопасности, надежности и работоспособности, что крайне важно при обучении курсантов. Сейчас мы уже вплотную подошли к завершению ОКР, вскоре передадим заказчику несколько изделий для завершающей стадии сертификации самолета. Двигателю осталось подтвердить свой ресурс в ходе лидерной эксплуатации, после чего начнется его серийная лицензионная сборка», — сказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

В ходе работы над проектом, который реализовывался на базе «ОДК-Сатурн», ресурс двигателя поэтапно наращивался сначала со 100 до 300 часов, затем до 600, 900 и теперь до 1200 часов. За это время двигатели АЛ-55И наработали на стендах более 5000 газочасов, а также прошли по 4500 циклов эквивалентно-циклических испытаний.

Силовые установки прошли в том числе испытания на работоспособность при попадании в них посторонних предметов (птиц, града и проч.), а также множество специальных проверок для подтверждения расчетов. Была подтверждена работоспособность двигателя при различных погодных условиях.