ЦНИИТМАШ разработал и передал заказчику уникальный исследовательский высокотемпературный 3D-принтер

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Специалисты АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (г. Москва, входит в машиностроительный дивизион «Росатома» — АО «Атомэнергомаш») в 2020 году спроектировали и изготовили для Госкорпорации «Росатом» аддитивный комплекс MeltMaster3D-250HT, работающий по технологии селективного лазерного плавления (СЛП). Установка предназначена для прецизионного изготовления сложнопрофильных изделий ответственного назначения из металлических порошков по математическим CAD-моделям.

Комплекс MeltMaster3D-250HT — уникальный исследовательский высокотемпературный 3D-принтер с интегрированными системами контроля на базе тепловизора и камеры видимого спектра, оснащенный двухлазерной системой сплавления.

«Изготовленный комплекс по своим характеристикам находится на уровне передовых зарубежных разработок, выгодно отличаясь от них стоимостью. На сегодняшний день лаборатория аддитивных технологий ЦНИИТМАШ обладает всеми необходимыми компетенциями в области аддитивных технологий.

Команда лаборатории производит не только 3D-оборудование, работающее по СЛП, но, что не менее важно, разрабатывает технологии сплавления различных металлопорошковых композиций, а также программное обеспечение для подготовки 3D-моделей к печати и управления аддитивным оборудованием», — пояснил заведующий лабораторией аддитивных технологий ЦНИИТМАШ Артем Юдин.