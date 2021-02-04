В Марий Эл открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

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В поселке Приволжском Республики Марий Эл открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект введен в эксплуатацию после девяти лет строительства, которое было приостановлено в 2016 году из-за проблем с финансированием, благодаря поддержке ПАО «Газпром». Компания безвозмездно выделила региону около 150 млн рублей.

В новом ФОКе — многофункциональный спортзал, тренажерный зал, две чаши бассейна. По планам, здесь будут тренироваться воспитанники школы Олимпийского резерва по плаванию. Спортивное сооружение будет доступно всем желающим жителям Волжского района.

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