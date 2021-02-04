Предприятие «Техмаша» выпустило улучшенную модель культиватора «Русич»

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Научно-исследовательский технологический институт им. П.И. Снегирева из Московской области, входящий в контур управления холдинга «Технодинамика» — управляющей организации НПК «Техмаш», разработал и запустил в серийное производство усовершенствованный культиватор КПП-8 серии «У». Новый культиватор имеет усиленную раму, высокую степень защищенности от воздействий внешних факторов и большой ресурс эксплуатации.

Сравнительные испытания, проведенные на Северо-Кавказской машиноиспытательной станции, показали, что стрельчатые лапы производства НИТИ им. П.И. Снегирева имеют меньший износ, чем аналогичные изделия испанского производства.

Рабочая ширина захвата сельхозорудия — 8 м, ширина в транспортном положении — не более 3,1 м в сборе и не превышает 2,5 м с демонтированными рабочими органами, что позволяет перевозить его по дорогам общего пользования.

Новый образец почвообрабатывающей техники «Русич» оборудован модернизированной гидравлической системой, которая гарантирует плавность хода при переводе в транспортное положение, а также оснащен износостойкими рабочими органами — стрельчатыми лапами собственного производства.

Кроме того, культиватор КПП-8У имеет усиленную раму, защищающую его от скручивания во время перевода машины в транспортное положение. Каркас сницы и центральная секция изготовлены из профиля толщиной 8 мм и предотвращают разрыв рамы даже при очень больших нагрузках во время эксплуатации. Катково-пружинные приставки оснащены необслуживаемыми подшипниковыми узлами с большим эксплуатационным ресурсом.

Сварка рамы КПП-8У осуществляется в автоматическом режиме с использованием роботизированной техники, что обеспечивает высокое качество сварных соединений. Подшипниковые узлы разработаны специально для тяжелых дисковых борон, катков и других тяжелонагруженных узлов, работающих в неблагоприятной среде.

Конструктивно опора состоит из самоустанавливающегося шарикового подшипника с уникальной системой защитных уплотнений повышенной надежности и литого корпуса.

«В настоящее время на российском рынке сельхозтехники подобных машин представлено мало, в связи с чем формируется достаточно высокий спрос на данную продукцию. Высокая надежность и качество производства сельхозорудий „Русич“ обуславливают высокий спрос на них со стороны аграриев», — отметил генеральный директор НИТИ им. П.И. Снегирева Игорь Григорьев.

Культиватор КПП-8У завершил разработку новой линейки почвообрабатывающей техники для тракторов практически любого тягового класса. Напомним, НИТИ им. П.И. Снегирева в 2020 году запустил в серийное производство новые модели предпосевных культиваторов КПП-10 и КПП-12 серии «У».

План по реализации сельхозтехники «Русич» по итогам 2020 года выполнен на 150%. С начала производства поставлено в регионы России около 850 сельхозорудий «Русич» и более 40 тыс. запчастей.