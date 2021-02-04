В Татарстане открыт первый корпус молочного комплекса агрофирмы «Рассвет»

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В сельскохозяйственном производственном кооперативе агрофирмы «Рассвет» Кукморского района запустили первый корпус нового крупного молочного комплекса на 1500 дойных коров.

Общая сумма инвестиций в проект составили 930 млн рублей.

Строительство мегафермы будет проходить в три этапа и завершится к 2022 году. Все три корпуса занимают 16 гектаров.

Реализация данного проекта позволит нарастить объемы реализации молока в СХПК агрофирма «Рассвет» до 16 тыс. тонн в год (45 тонн в день).

В настоящее время в агрофирме «Рассвет» содержится 1100 дойных коров. Наличие новой фермы позволит увеличить поголовье еще на 500 коров.

Ферма оборудована современными доильными залами, доильно-молочным блоком «Параллель», родильным отделением и изолятором для больных животных. Автоматизация процессов кормления и поения, продуманная система микроклимата позволяет разумно использовать как энергоресурсы и корма, так и трудовые ресурсы.