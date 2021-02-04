СЗ «СССР» построил первый серийный СВП проекта Hydroair-10 для МВД РФ

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ООО «Судостроение Судоремонт» (Нижний Новгород) построило первое серийное судно на воздушной подушке (СВП) Hydroair-10 по заказу ФКУ «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации».

СВП предназначено для комфортной эксплуатации по воде, заросшему мелководью, песчаным отмелям, снегу и любой другой относительно ровной поверхности, а так же прекрасно передвигается по рыхлому снегу и по рекам даже во время ледохода и ледостава.

Конструктивный тип — судно с металлическим алюминиевым корпусом коробчатого типа, с закрытой алюминиевой рубкой, надувными бортами, дополни-тельными баллонами и скегами, носовым и кормовым гибкими ограждениями, кормовым расположением двигателя и движительно-рулевого комплекса.

Вместимость данного судна составит 10 человек, максимальная скорость до 110 км/ч по снегу и 60 км/ч по воде и 65 км/ч суше. Длина габаритная — 8 м, ширина корпуса — 2,40 м, высота борта — 1,08 м, водоизмещение полное — 2785 кг, дальность хода на воздушной подушке на спокойной воде при ветре не более 1,0 м/с — 400 км.

Основные преимущества Hydroair — 10 считаются: низкий уровень шума; система анти обледенения; транспортировка на прицепе; большая высота преодоления препятствия; трехбаллонная скеговая система гибких воздушных ограждений, носовая и кормовая юбка. Увеличены диаметры скегов для обеспечения дополнительной плавучести и безопасности экипажа.