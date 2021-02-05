Добавить статью
Лого Сделано у нас
Экспорт

Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Боливию

 © cdn.tvc.ru

Боливийские медики получили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» сообщил в Твиттер президент Боливии Луис Арсе. Арсе уточнил, что в страну привезли 20 тыс. доз вакцины. Всего страна получит 5,2 млн доз препарата, добавил он.

Самолет доставил в Аргентину из России третью партию вакцины, предназначенную для этой страны, а также 20 тыс. доз вакцины для Боливии: их перегрузили на самолет государственной компании Боливии «Боливиана де Авиасьон», который доставил их из Буэнос-Айреса в Ла-Пас.

В первую очередь в стране собираются привить от коронавируса медперсонал и пожилых людей. «Мы собираемся начать вакцинацию завтра в девяти департаментах. Постепенно, по мере того, как вакцины доставляют в места, где обеспечена холодовая цепь», — сказал Луис Арсе.

Президент Боливии принял личное участие в разгрузке контейнеров с вакциной, которую доставили в в столичный аэропорт Эль-Альто из Буэнос-Айреса.

 © clck.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/OcbC64X7TNg

 © iribnews.ir

Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в 18 странах:

  1. Россия,
  2. Белоруссия видео,
  3. Казахстан видео,
  4. Туркменистан,
  5. Армения,
  6. Венгрия,
  7. Сербия,
  8. ОАЭ,
  9. Аргентина видео,
  10. Алжир,
  11. Палестина,
  12. Венесуэла,
  13. Боливия видео,
  14. Тунис,
  15. Парагвай,
  16. Иран видео,
  17. Мексика,
  18. Никарагуа,
  19. Гвинея,
  20. Пакистан.

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. twitter.com/LuchoXBolivia,
  2. www.interfax.ru,
  3. m.facebook.com,
  4. tass.ru,
  5. www.rbc.ru,
  6. sputnik-georgia.ru,
  7. www.tvc.ru,
  8. tvzvezda.ru,
  9. sputnikvaccine.com/rus/,

экспорт, фармацевтика, вакцины, «Спутник V», Боливия, covid-19
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,