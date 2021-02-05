Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Боливию
Боливийские медики получили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» сообщил в Твиттер президент Боливии Луис Арсе. Арсе уточнил, что в страну привезли 20 тыс. доз вакцины. Всего страна получит 5,2 млн доз препарата, добавил он.
Самолет доставил в Аргентину из России третью партию вакцины, предназначенную для этой страны, а также 20 тыс. доз вакцины для Боливии: их перегрузили на самолет государственной компании Боливии «Боливиана де Авиасьон», который доставил их из Буэнос-Айреса в Ла-Пас.
В первую очередь в стране собираются привить от коронавируса медперсонал и пожилых людей. «Мы собираемся начать вакцинацию завтра в девяти департаментах. Постепенно, по мере того, как вакцины доставляют в места, где обеспечена холодовая цепь», — сказал Луис Арсе.
Президент Боливии принял личное участие в разгрузке контейнеров с вакциной, которую доставили в в столичный аэропорт Эль-Альто из Буэнос-Айреса.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/OcbC64X7TNg
Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в 18 странах:
- Россия,
- Белоруссия видео,
- Казахстан видео,
- Туркменистан,
- Армения,
- Венгрия,
- Сербия,
- ОАЭ,
- Аргентина видео,
- Алжир,
- Палестина,
- Венесуэла,
- Боливия видео,
- Тунис,
- Парагвай,
- Иран видео,
- Мексика,
- Никарагуа,
- Гвинея,
- Пакистан.
Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:
Читайте также...
- Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Тегеран
- РФПИ заключил соглашение с Индией на производство вакцины «Спутник V»
- Вакцина от коронавируса. Производство разгоняется