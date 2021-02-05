Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Боливию

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Боливийские медики получили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» сообщил в Твиттер президент Боливии Луис Арсе. Арсе уточнил, что в страну привезли 20 тыс. доз вакцины. Всего страна получит 5,2 млн доз препарата, добавил он.

Самолет доставил в Аргентину из России третью партию вакцины, предназначенную для этой страны, а также 20 тыс. доз вакцины для Боливии: их перегрузили на самолет государственной компании Боливии «Боливиана де Авиасьон», который доставил их из Буэнос-Айреса в Ла-Пас.

В первую очередь в стране собираются привить от коронавируса медперсонал и пожилых людей. «Мы собираемся начать вакцинацию завтра в девяти департаментах. Постепенно, по мере того, как вакцины доставляют в места, где обеспечена холодовая цепь», — сказал Луис Арсе.

Президент Боливии принял личное участие в разгрузке контейнеров с вакциной, которую доставили в в столичный аэропорт Эль-Альто из Буэнос-Айреса.

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Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в 18 странах:

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