В ООО «Агрофирма «Тетюшское» Ульяновской области открыли коровник на 200 голов

В ООО «Агрофирма «Тетюшское» под Ульяновском открыли коровник на 200 голов. Здание построили на месте старого коровника, от которого остался только фундамент.

В новом помещении установили оборудование, в том числе молокопровод, систему привязного содержания. Пока здесь находится 149 голов дойных первотелок, а всего в «Тетюшском» 1562 головы КРС, из которых 593 дойные коровы. По словам зоотехника агрофирмы Сергея Митянина, хозяйство является племенным репродуктором по разведению черно-пестрой породы крупного рогатого скота.

— Мы нацелены на увеличение стада дойных коров до 700-750 голов, — рассказал эксперт. Сейчас с фуражной коровы мы получаем 18,7 литра в день, то есть 11 тыс тонн товарного молока, которое сдаем на молочный завод «Вита» в поселке Кузоватово. Каждый день приезжает оттуда молоковоз и забирает сырье.

В 2020 году в хозяйстве получено 649 телят, что на 22% больше по сравнению с 2019 годом. Агрофирма ведет целенаправленную работу по улучшению генофонда стада, закупает высококачественный племенной молодняк.