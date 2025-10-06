ООО «Энвол» открыло в Ульяновской области животноводческий комплекс на 2,5 тысячи голов КРС
Крупнейший животноводческий комплекс региона на 2,5 тысячи голов КРС молочного стада начинает работать в Новоселках Мелекесского района Ульяновской области.
В настоящее время построено четыре корпуса для содержания скота, в том числе доильный зал типа «Карусель» на 72 места, оборудованы бытовые и технические помещения, установлена система вывоза отходов, стойловое оборудование, системы вентиляции, отопления, водоснабжения.
ООО «Энвол» специализируется на производстве молока, зерновой продукции, подсолнечника. Животноводческий комплекс способен вместить 2500 голов крупного рогатого скота и произвести 20 тысяч тонн молока в год.
С 2021 года компания вложила в объект более одного миллиарда рублей, владеет 3,3 тысячами голов КРС, часть стада уже переведена в новый комплекс, также дополнительно закуплено 590 нетелей. Планируется обеспечить работой 30 человек.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- 6 октября в Далматовском округе Курганской области открыта новая робот...ная ферма.Проект был реализован ООО «КХ Барабинское».
- 11 октября ООО «ПсковАгроИнвест» открыло первую в Пск...ие — 3 млрд рублей.На ферме создано 73 новых рабочих места.
- 12 октября подмосковном Ступино открылся животноводческий комплекс «Б...ние 72 коров.Инвестиции в «Бортниково» превысили 4 млрд рублей.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0