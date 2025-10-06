Крупнейший животноводческий комплекс региона на 2,5 тысячи голов КРС молочного стада начинает работать в Новоселках Мелекесского района Ульяновской области.

В настоящее время построено четыре корпуса для содержания скота, в том числе доильный зал типа «Карусель» на 72 места, оборудованы бытовые и технические помещения, установлена система вывоза отходов, стойловое оборудование, системы вентиляции, отопления, водоснабжения.

ООО «Энвол» специализируется на производстве молока, зерновой продукции, подсолнечника. Животноводческий комплекс способен вместить 2500 голов крупного рогатого скота и произвести 20 тысяч тонн молока в год.

С 2021 года компания вложила в объект более одного миллиарда рублей, владеет 3,3 тысячами голов КРС, часть стада уже переведена в новый комплекс, также дополнительно закуплено 590 нетелей. Планируется обеспечить работой 30 человек.