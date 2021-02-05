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Авиация

Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт

 © Фото из открытых источников

5 февраля в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт имеет заводской номер 95209 и временную регистрацию 97022. Это уже 205-й взлетевший самолёт этого типа и 1-й в этом году.

 © Фото из открытых источников

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SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100
  • SergeySeverny SergeySeverny
    05.02.2112:45:37

    205!    

    кое кто писал. что и сотни не будет никогда…

    #1224438
    • Нет аватара srustemr
      05.02.2113:23:48

      тоже напишут про МС-21

      #1224445
    • Alexander V Alexander V
      05.02.2113:58:32

      Их даже для внутеннего рынка недостаточно. Далеко не каждый год доходит до 20 шт.

      Эксплуатируется 134 шт.

      Отредактировано: Alexander V~14:00 05.02.21
      #1224452
  • Александр Сенин Александр Сенин
    05.02.2115:23:20

    как фото вставить?

    #1224462
  • Алексей Грызунов Алексей Грызунов
    05.02.2116:03:21

    А можно для не сведущих. Поставки импортных комплектующих для них прекратились или нет? Ведь для иностранных авиакомпаний запчастей не хватало. Как их потом эксплуатируют?

    #1224466
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