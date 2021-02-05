Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт
5 февраля в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт имеет заводской номер 95209 и временную регистрацию 97022. Это уже 205-й взлетевший самолёт этого типа и 1-й в этом году.
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