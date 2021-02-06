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Российские проекты за рубежом

Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Палестину

© 2021 AFP© 2021 AFP © s.france24.com

Палестинская администрация в четверг 4 февраля 2021 года, получила 10 000 доз российской вакцины «Спутник V» на Западном берегу.

Самолет с первой партией российской вакцины приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион утром в четверг, а затем вакцина была перевезена на Западный берег.

Палестинское министерство здравоохранения выразило благодарность России за вакцину, заявив в заявлении, что это позволит сделать прививку 5000 палестинцам.

 © iribnews.ir

Вакцина «Спутник V» в настоящее время разрешена или зарегистрирована в следующих странах:

  1. Россия,
  2. Белоруссия видео,
  3. Казахстан видео,
  4. Туркменистан,
  5. Армения,
  6. Венгрия,
  7. Сербия,
  8. ОАЭ,
  9. Аргентина видео,
  10. Алжир,
  11. Венесуэла,
  12. Боливия видео,
  13. Тунис,
  14. Парагвай,
  15. Иран видео,
  16. Мексика,
  17. Никарагуа,
  18. Гвинея,
  19. Пакистан,
  20. Ливан,
  21. Бразилия,
  22. Мьянма

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. Russian Sputnik V vaccines arrive in West Bank
  2. sputnikvaccine.com/rus/,

экспорт, фармацевтика, вакцины, Спутник V, Израиль, covid-19
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