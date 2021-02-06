Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Палестину
Палестинская администрация в четверг 4 февраля 2021 года, получила 10 000 доз российской вакцины «Спутник V» на Западном берегу.
Самолет с первой партией российской вакцины приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион утром в четверг, а затем вакцина была перевезена на Западный берег.
Палестинское министерство здравоохранения выразило благодарность России за вакцину, заявив в заявлении, что это позволит сделать прививку 5000 палестинцам.
Вакцина «Спутник V» в настоящее время разрешена или зарегистрирована в следующих странах:
- Россия,
- Белоруссия видео,
- Казахстан видео,
- Туркменистан,
- Армения,
- Венгрия,
- Сербия,
- ОАЭ,
- Аргентина видео,
- Алжир,
- Венесуэла,
- Боливия видео,
- Тунис,
- Парагвай,
- Иран видео,
- Мексика,
- Никарагуа,
- Гвинея,
- Пакистан,
- Ливан,
- Бразилия,
- Мьянма
Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:
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