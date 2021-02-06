Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Палестину

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Палестинская администрация в четверг 4 февраля 2021 года, получила 10 000 доз российской вакцины «Спутник V» на Западном берегу.

Самолет с первой партией российской вакцины приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион утром в четверг, а затем вакцина была перевезена на Западный берег.

Палестинское министерство здравоохранения выразило благодарность России за вакцину, заявив в заявлении, что это позволит сделать прививку 5000 палестинцам.

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Вакцина «Спутник V» в настоящее время разрешена или зарегистрирована в следующих странах:

Россия, Белоруссия видео, Казахстан видео, Туркменистан, Армения, Венгрия, Сербия, ОАЭ, Аргентина видео, Алжир, Венесуэла, Боливия видео, Тунис, Парагвай, Иран видео, Мексика, Никарагуа, Гвинея, Пакистан, Ливан, Бразилия, Мьянма

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