В Сербию поступила вторая партия российской вакцины «Спутник V»

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29 января 2021 года в Сербию доставлена вторая партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 40 тысяч доз, которые рассчитаны для прививки 20 тысяч граждан. В феврале-марте планируются поставки «Спутник V» общим объемом 2 млн доз.

Сербия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса 31.12.2020 года. Контракт на поставку в страну 2 млн доз вакцины «Спутник V» был подписан 6 января 2021 года между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и правительством Сербии.

Также 5 февраля соседняя страна, Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». «Республика Сербская одобрила применение вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении Твиттер.

Первая партия 2,4 тыс. доз российской вакцины «Спутник V» против коронавируса прибыла в Белград © cdn-st1.rtr-vesti.ru

Первая партия 2,4 тыс. доз российской вакцины «Спутник V» против коронавируса прибыла в Белград 30 декабря 2020 года и поступила в белградский Институт вирусологии «Торлак». 29 января 2021 года поступила вторая партия вакцины, 40 тыс. доз, которые рассчитаны для прививки 20 тысяч граждан. Как сообщил сербский чиновник, утром 29 января 2021 года самолет доставил 40 тысяч доз вакцины. Менее чем за 24 часа партия вакцины с завода попала в Белград.

11 февраля в Белграде ожидают делегацию российских специалистов, которые посетят Институт вирусологии «Торлак» в рамках консультаций для подготовки к совместному производству в Сербии препарата «Спутник V».

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от 40 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Также проходят клинические исследования вакцины в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Индии и ряде других стран. Существующие договоренности с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз вакцины «Спутник V» в год, отмечает РФПИ.

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Вакцина «Спутник V» в настоящее время разрешена или зарегистрирована в следующих странах:

Россия, регистрация 11.08.2020, Белоруссия, регистрация 21.12.2020 Аргентина, регистрация 23.12.2020 Сербия, регистрация 31.12.2020, Боливия, регистрация 06.01.2021 Алжир, регистрация 10.01.2021 Палестина, регистрация 11.01.2021 Венесуэла, регистрация 13.01.2021, Парагвай, регистрация 15.01.2021, Туркмения, регистрация 18.01.2021 Венгрия, регистрация 21.01.2021, ОАЭ, регистрация 21.01.2021, Пакистан, регистрация 24.01.2021, Иран, регистрация 26.01.2021, Гвинея, регистрация 29.01.2021, Тунис, регистрация 30.01.2021, Армения, регистрация 01.02.2021, Мексика, регистрация 03.02.2021, Никарагуа, регистрация 03.02.2021, Бразилия, регистрация 03.02.2021, Ливан, регистрация 05.02.2021, Республика Сербская Боснии и Герцеговины, регистрация 05.02.2021, Мьянма, регистрация 06.02.2021

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