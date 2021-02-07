Новый отечественный козловой кран заработал в калибровочном цехе череповецкого «Северсталь-метиза»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/SNnHHwdcg3s
В калибровочном цехе череповецкого предприятия «Северсталь-метиза» заработал козловой кран. Он установлен в рамках инвестпроекта и будет работать вместе с новой колпаковой печью, которая вступит в строй в 2021 году.
Источник: https://youtu.be/SNnHHwdcg3s
Читайте также...
- На ЧерМК в цехе внепечной обработки конвертерной стали смонтирован новый отечественный мостовой кран
- Началось строительство второго блока коксовой батареи № 11 на ЧерМК
- В Череповце на ЧерМК запущен новый 32-тонный электромостовой кран
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!