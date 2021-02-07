Новый отечественный козловой кран заработал в калибровочном цехе череповецкого «Северсталь-метиза»

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В калибровочном цехе череповецкого предприятия «Северсталь-метиза» заработал козловой кран. Он установлен в рамках инвестпроекта и будет работать вместе с новой колпаковой печью, которая вступит в строй в 2021 году.