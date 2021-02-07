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Новый отечественный козловой кран заработал в калибровочном цехе череповецкого «Северсталь-метиза»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/SNnHHwdcg3s

В калибровочном цехе череповецкого предприятия «Северсталь-метиза» заработал козловой кран. Он установлен в рамках инвестпроекта и будет работать вместе с новой колпаковой печью, которая вступит в строй в 2021 году.
Источник: https://youtu.be/SNnHHwdcg3s

Северсталь, Вологодская область, кран, оборудование российского производства
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