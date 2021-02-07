Компания «Би Питрон» разработала автоматизированные системы контроля и индикаторы для авиации
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/4z61iSF2AWw
Стоимость бортового комплекса оборудования может достигать 75% стоимости летательного аппарата, а важную роль в обеспечении надежности его функционирования играет бортовая кабельная сеть (БКС). Для предупреждения отказов существуют наземные авиационные системы контроля (НАСК).
На форуме «Армия-2020» группа компаний «Би Питрон» представила современную линейку модульных НАСК с импортозамещением всех ключевых компонентов. Также на стенде показали новый авиационный индикатор на основе программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС). Индикатор в реальном времени выводит данные датчиков самолета и навигационную информацию.
Читайте также...
- Как в Выборге делают спецжгуты и системы обогрева для подлодок и космических аппаратов. Фоторепортаж
- Компания «Би Питрон» и МАИ представили комплексный навигационный индикатор для истребителей Су-35
- В России разработали новую технологию бортовых кабельных соединений
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!