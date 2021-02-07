Компания «Би Питрон» разработала автоматизированные системы контроля и индикаторы для авиации

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Стоимость бортового комплекса оборудования может достигать 75% стоимости летательного аппарата, а важную роль в обеспечении надежности его функционирования играет бортовая кабельная сеть (БКС). Для предупреждения отказов существуют наземные авиационные системы контроля (НАСК).

На форуме «Армия-2020» группа компаний «Би Питрон» представила современную линейку модульных НАСК с импортозамещением всех ключевых компонентов. Также на стенде показали новый авиационный индикатор на основе программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС). Индикатор в реальном времени выводит данные датчиков самолета и навигационную информацию.

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