В России изобрели нетонущую рацию для общения на морях и реках

На рынке появилась портативная двухдиапазонная УКВ радиостанция NavCom СРС-305 российского производства, которая не тонет в воде и работает одновременно в двух диапазонах — речном и морском. Разработка позволяет экономить на устройствах связи и не приобретать две отдельные рации.

Каждый владелец судна обязан иметь на борту радиостанцию — таковы правила безопасности. Во время плавания на море используются УКВ радиостанции с морским диапазоном частот, а на внутренних водных путях (реки, озера) применяются УКВ радиостанции речного диапазона. Для судов смешанного плавания (река-море) на борту необходимо иметь УКВ радиостанции обеих типов, принимающие и отправляющие сообщения в двух разных диапазонах. Это не всегда удобно и экономически выгодно.

«Носимая двухдиапазонная УКВ радиостанция NavCom СРС-305 (NavCom СРС-305А — версия для судов, поднадзорных ГИМС) предназначена для организации служебной радиосвязи на судне и диспетчерской радиосвязи между судами как морского, так и внутреннего плавания», — говорится в технической документации на радиостанцию.

Среди особенностей радиостанции — быстрое переключение между речным и морским диапазонами для совершения вызова с возможностью прослушивания двух диапазонов одновременно.

При возникновении ЧС NavCom СРС-305 позволяет подать сигнал бедствия (используется ЦИВ — цифровой избирательный вызов) с указанием координат происшествия за счёт встроенного ГНСС-приёмника ГЛОНАСС/GPS и типа бедствия — человек за бортом, пожар, посадка на мель, столкновение, затопление и т. д.

Во время попадания в воду радиостанция автоматически подает сигнал бедствия и координаты. NavCom СРС-305 является нетонущей и останется на плаву до прибытия помощи, мелькая яркими вспышками, что служит хорошим ориентиром в темное время суток. Имеет степень влагозащиты корпуса IP67. Остаётся работоспособной после падения в воду (и, как случайно выяснилось во время испытаний, — на бетон) с 20-метровой высоты.

«Двухдиапазонная радиостанция NavCom СРС-305 производства компании „НавМарин“ является новшеством на российском рынке судовых радиостанций. При разработке радиостанций соблюдаются все требования РРР и РМРС, Технического регламента о безопасности объектов водного транспорта, а также учитываются пожелания капитанов судов. В радиостанциях применяются новые схемотехнические решения и элементная база, что делает их современными радиостанциями для нужд судовой радиосвязи», — отмечается в описании прибора.

NavCom СРС-305 подойдет для использования во время рыбалки, катании на яхтах и парусниках в районах смешанного плавания. Радиостанцией также можно укомплектовывать мобильные группы, задача которых перемещаться на плавсредствах между объектами или судами, при этом оператор, при необходимости, может получать достоверные координаты каждой радиостанции.

Радиостанциями NavCom СРС-305, в частности, пользуются участники военно-патриотической акции «Керченский десант «Дорога Мужества», которые форсируют Керченский пролив на БТР и БРДМ-2 в память об участниках Керченско-Эльтигенской операции 1943 года.