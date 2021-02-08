«Калашников» начал продажу нового гладкоствольного карабина TG2

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«Восьмого февраля в бренд-зонах «Калашникова» по всей России в продажу поступает новая версия гладкоствольного карабина TG2 (исполнение 3) с укороченным стволом, — отмечается в пресс-релизе концерна.

По данным «Калашникова», карабин можно использовать на соревнованиях по практической стрельбе, на охоте, а также для учебно-тренировочной стрельбы на дистанциях до 150 метров. Карабин имеет ствол длиной 341 миллиметр, складной приклад и боковую планку для крепления оптики.В прошлом году концерн вывел на гражданский рынок такое оружие, как TR9, TR3, «Сайга 308».Как напомнили в компании, в рамках реализации поручения президента России о диверсификации оборонно-промышленного комплекса к 2030 году доля гражданской продукции, выпускаемой оборонными предприятиями России, должна достигнуть 50% в стоимостном выражении. «Гражданское направление «Калашникова» за 2020 год показало положительную динамику в сравнении с 2019 годом. По гражданскому стрелковому оружию удалось увеличить объем выручки в России на 30%, за рубежом — на 17%", — уточняется в релизе.