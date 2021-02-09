На городской маршрут в столице Прикамья вышли новые автобусы

© www.permkrai.ru

9 февраля, на маршрут № 64 (Пермь II — ДДК им. Кирова) в Перми вышли новые автобусы марки «НЕФАЗ», доставленные в регион в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего на линии начали работать 18 единиц техники из 21, три стоят в резерве. Маршрут обслуживает транспортное предприятие «Автомиг».

Новый транспорт рассчитан на 96 пассажиров и адаптирован для маломобильных граждан. В салоне предусмотрена зона для инвалидной коляски и откидная платформа для подъема и спуска. Автобусы оснащены приборами для видеонаблюдения, навигационным оборудованием, в том числе системой ГЛОНАСС (глобальной навигационной спутниковой системой — ред.). Кроме того, они оборудованы автоматическими устройствами пожаротушения, электронным тахографом и специальной системой контроля за состоянием водителя.

Ранее такие же новые автобусы вышли в краевой столице на маршрут № 74 (М/р Владимирский — Улица Маяковского), который обслуживает ПКГУП «Автовокзал». По данным перевозчика, на сегодняшний день машины перевезли уже около 400 тыс. пассажиров.

Всего на двух магистральных городских маршрутах сегодня работает 37 единиц техники, окрашенной в фирменный стиль Пермского края и оклеенной символикой национального проекта.

За прошлый год на городских и межмуниципальных маршрутах обновилось 488 автобусов: часть — силами перевозчиков, часть — за счет бюджета региона. Например, 42 автобуса малого класса для 14 территорий края были закуплены на средства краевого бюджета. Их получили территории, где сегодня есть муниципальные транспортные предприятия. Еще 68 автобусов было закуплено для городских и межмуниципальных перевозок, которые осуществляет ПКГУП «Автовокзал».

Пермский край стал первым регионом России, получившим автобусы в рамках нацпроекта по заявке на 2021 год. Подвижной состав был поставлен в Пермь в конце 2020 года.