На Новочеркасском заводе смазочных материалов открылось производство аэрозолей

На Новочеркасском заводе смазочных материалов группы компаний «Титан» обновился ассортимент: начала работу современная линия по производству аэрозолей. В рамках модернизации производства предприятие приобрело фасовочную линию для наполнения баллонов и другое необходимое оборудование.

Для весенне-летнего сезона специалисты предприятия подготовили рецептуру экологически безопасного репеллента от комаров и клещей, который вскоре станет доступен потребителям в крупнейших сетевых магазинах.

Одним из ключевых поставщиков сырья для автокосметики является производственная площадка завода «Омский каучук», входящего в состав группы компаний «Титан». Здесь организовано крупнейшее по мощности в России производство изопропилового спирта.

В этом году на предприятии планируется освоить выпуск широкой линейки товаров автохимии, автокосметики и бытовой химии. При этом ассортимент выпускаемой продукции в дальнейшем будет расширяться с опорой на изучение потребностей клиентов.