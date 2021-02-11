На Новочеркасском заводе смазочных материалов открылось производство аэрозолей
На Новочеркасском заводе смазочных материалов группы компаний «Титан» обновился ассортимент: начала работу современная линия по производству аэрозолей. В рамках модернизации производства предприятие приобрело фасовочную линию для наполнения баллонов и другое необходимое оборудование.
Для весенне-летнего сезона специалисты предприятия подготовили рецептуру экологически безопасного репеллента от комаров и клещей, который вскоре станет доступен потребителям в крупнейших сетевых магазинах.
Одним из ключевых поставщиков сырья для автокосметики является производственная площадка завода «Омский каучук», входящего в состав группы компаний «Титан». Здесь организовано крупнейшее по мощности в России производство изопропилового спирта.
В этом году на предприятии планируется освоить выпуск широкой линейки товаров автохимии, автокосметики и бытовой химии. При этом ассортимент выпускаемой продукции в дальнейшем будет расширяться с опорой на изучение потребностей клиентов.
Читайте также...
- В Ростовской области «Атлантис-Пак» запустил линию по производству высокобарьерной пленки
- В Ростовской области открылся молочный комплекс на 450 голов КРС
- В Ростовской области открыт центр по производству изделий из полимерных композитных материалов